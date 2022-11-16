مثال سيئ.. دولة أوروبية ترد علي اتهامات زيلينسكي لـ روسيا

وصف مدير مكتب رئيس وزراء المجر، جيرجيلي جياش، اتهامات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لـ روسيا بشأن حادث سقوط الصواريخ في بولندا بأنها "مثال سيئ".

وقال جياش: " الرئيس الأوكراني كان مخطئا، اتهم روسيا على الفور بما فعلته أوكرانيا بناء على البيانات الحالية. هذا مثال سيء”.

وأضاف أن "روسيا وحدها هي المسؤولة عن الصراع في أوكرانيا، لكن إذا تسبب مقتل شخصين في هذه الحالة بالذات في سقوط صاروخ أوكراني، فمن الصعب التحدث عن المسؤولية المباشرة لروسيا".

وحث جياش أوكرانيا على الانتظار حتى نهاية التحقيق قبل الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة قد تكون لها عواقب وخيمة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خرج عن مسار علاقاته مع الداعمين الأجانب، مشيرة إلى محاولته دفع حلف شمال الأطلسي إلى الانتقام من روسيا بسبب حادث مميت في بولندا.

وكتبت زاخاروفا على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، “زيلينسكي يجلس في مخبأ ولا يستطيع أن يفهم لماذا تم رفض روايته حول صاروخ روسي في بولندا حتى من قبل أسوأ الروس المحترفين”.

وأضافت أن الرئيس يجب أن يدرك أن وظيفته هي 'القيام بالعمل القذر وعدم إخبار الرؤساء بما يجب عليهم فعله'.

وجاء هذا التصريح بعد الحادث الذي وقع مساء الثلاثاء في قرية برزيفودو على حدود بولندا مع أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل اثنين من السكان المحليين.

وسارع زيلينسكي إلى إعلانها “ضربة صاروخية روسية على الأمن الجماعي لحلف شمال الأطلسي” وحث الدول الغربية على اتخاذ “إجراء”.

وزعمت بعض المصادر في بولندا في البداية أن صاروخين روسيين تسببا في الوفيات، في حين أشارت وزارة الخارجية البولندية إلى قذيفة واحدة، واصفة إياها بأنها 'روسية الصنع'.

وقع الحادث في برزيوودو عندما أطلقت موسكو وابلا هائلا من الصواريخ على البنية التحتية الرئيسية للطاقة والجيش في أوكرانيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية استهداف أي مواقع في المنطقة القريبة من القرية البولندية.

وذكر الجيش الروسي في وقت لاحق أن صور الحطام المتاحة للجمهور حددت بوضوح أنها طائرة اعتراضية أوكرانية من طراز S-300.