عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معفاة من الضرائب.. استلم سيارتك في 7 أيام فقط لاغير

سيارات
سيارات

كشف الشحات الغيتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تفاصيل تدشين موقع سيارات المصريين بالخارج، لافتًا إلى أنه عند استلام الشخص السيارة فهي تُصبح معفاة من الضرائب تمامًا.

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك تطبيقًا يحمل اسم سيارات المصريين بالخارج؛ يوجد عليه أسعار السيارات المتاحة في المبادرة، وجميع التفاصيل الخاصة بها؛ وإذا أراد الشخص شراء السيارة يقوم بإنشاء حساب على موقع المبادرة، ويُقدم فيه طلب الشراء.

وأضاف أنه عند تسجيل الشخص المُقيم بالخارج لشراء السيارة؛ يستطيع استلامها خلال 7 أيام، لافتًا إلى أنه عند حالة عدم حصوله على السيارة يمكنه استلام وديعته المالية التي قام بدفعها بالدولار؛ وهي نفس العملة التي يتم دفع الوديعة بها.

وأوضح أن هناك حوالي 2100 شخص سجّلوا على موقع سيارات المصريين بالخارج، حتى الآن؛ من أجل الحصول على السيارات المتاحة بالمبادرة، مشيرًا إلى أن القنوات الإعلامية ووزارة الهجرة تتحدث عن موقع التسجيل للحصول على السيارات من أجل توعية المواطنين بجميع الاستفسارات التي تدور في أذهانهم.

الشحات الغيتوري سيارات المصريين بالخارج تدشين موقع عزة مصطفي المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

بعد قرار الحكومة.. تشريع مفاجئ للمقبلين على الزواج

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

الصحة العالمية تحذر من فيروس خطير هذا الشتاء.. تفاصيل

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

بتكليف من الخطيب | تطور جديد في أزمة كهربا

ترشيحاتنا

وزير الري: تنفيذ مشروعات للتكيف المناخي في أفريقيا بقطاع المياه

قطر تستعين بجماهير من العمالة الوافدة في المونديال مقابل أموال.. ما الحقيقة؟

اتحاد المستثمرين: تشكيل الأعلى للاستثمار سيجذب أموالًا خارجية

هل تعود تدابير كورونا من جديد..الفيروس المخلوي الجديد يثير القلق|وتحذيرات برلمانية بشأنه

7.5% زيادة خلال أسبوع واحد.. أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

ليفاندوفسكي بديلاً .. تشكيل بولندا أمام تشيلي ودياً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار والمصري.. سعر فستان مايان السيد في عيد ميلادها

تصدرت التريند.. شاهد| إطلالات شمس الكويتية بعد إعلان العمل مع خالد يوسف

مستمره في الإثارة.. ميريهان حسين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

فستان جريء.. هنا الزاهد تستعرض أنوثتها بصورة جديدة | شاهد

فيديو

تحديد سعر أرز التموين والسوق الحر وقرارات صارمة للسيطرة عليه ..فيديو

كواليس القبض على عامل النظافة المطرود من كشري التحرير| فيديوجراف

عمرها 14 سنة.. ذهبت لتشتري "حاجة ساقعة" ولم تعد منذ 7 أيام

مفاجأة سارة.. تعرف على أسعار الدواجن والبيض بعد تراجعها |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ