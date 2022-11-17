سعر الدولار في البنوك اليوم 17-11-2022

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعامل له اليوم الخميس الموافق 17-11-2022 في معظم البنوك التي تعمل في مصر .

وكان سعر الدولار قد زاد أمس بقيمة5 قروش بكل البنوك العاملة بمصر .



وأعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار لديه إلي 24.42 جنيه للشراء و 24.5 جنيه للبيع.



وسجل أقل سعر دولار في البنوك نحو 24.38 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد".



وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي إلي 24.4 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.41 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، العقاري المصري العربي، بلوم،كريدي أجريكول، قناة السويس، الأهلي المصري، مصر"



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.43 جنيه للشراء و 24.48 جنيه للبيع ف بنوك " الأهلي المتحد، البنك التجاري الدولي CIB،الكويت الوطني".



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنك الاسكندرية

أعلى سعر



جاء أعلي سعر للدولار أمام الجنيه نحو 24.46 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، ميد بنك، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الاستثمار العربي، فيصل الاسلامي"



مؤشر للجنيه

وعلق محللون ماليون علي لجوء البنك المركزي المصري إلي اصدار مؤشر للجنيه المصري مقابل العملات الأخري والذهب يعتبر ربطا للعملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وذكر المحللون أن ذلك المؤشر يستهدف بصورة أشمل الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب، وهو ما يعني وضع آليات أكثر مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع بما لا يضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي



ارتفاع معدلات التضخم

أظهرت تقارير مصرفية ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلي 3% بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة بلغت 0.9% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بالإضافة لزيادته بنسبة 1.4% عن سبتمبر السابق له .

ووصلت معدلات التضخم السنوية إلي نسب مرتفعة بلغت 19% بنهاية الشهر الماضي وبزيادة بلغت 1% عن سبتمبر السابق له إذ وصل لنحو 18%.