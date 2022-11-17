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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 18 اليوم 17-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر أوسط أعيرة الذهب في مصر في أول تعامل له اليوم الخميس الموافق 17-11-2022؛ ليصل إلي  1078 جنيه للشراء و 1083 جنيه للبيع، وذلك بالنسبة لسعر الجرام من  عيار 18 

 

وبلغ سعر الذهب مصر  لدرجات مستقرة في بداية تعاملات اليوم علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد أن زاد أمس  بقيمة قرشين اثنين.

سعر عيار 14 اليوم في محلات الصاغة 17-11-2022

سعر الذهب في مصر اليوم 15-11-2022

 

عيار 14

وصل سعر  عيار 14 الأقل فئة بين المشغولات الذهبية نحو 839 جنيه للشراء و 843 جنيه للبيع.

 

عيار  21


وسجل سعر الجرام الواحد من  عيار 21  الأكثر  انتشارا حوالي  1258 جنيه للشراء و 1264 جنيه للبيع وذلك بالنسبة 

   عيار 24


وسجل سعر عيار 24  والذي يعد أعلي أعيرة الذهب من حيث القيمة نحو 1438 جنيه للشراء و 1445 جنيه للبيع

   سعر أوقية الذهب 


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 44.713 ألف جنيه للشراء و 44.93 ألف جنيه للبيع

 

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 10.064 ألف جنيه للشراء و 10.112 ألف جنيه للبيع

 

كيلو الذهب 


وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.44 مليون جنيه للشراء و 1.444 مليون جنيه للبيع


ندرة سبائك الذهب


بحسب تقارير اقتصادية عالمية فإن بنوك العاصمة الروسية موسكو مازالت تعاني من انخفاض وتراجع حاد في سبائك الذهب لديها بعد زيادة الطلب عليه في الوقت الحالي، الأمر الذي أحد تضاربا في العرض  المتناقص و الطلب المتزايد بالأسواق، وفقا لخبراء الذهب.

واعتبر المحللون أن  إنتاج سبائك الذهب الصغيرة هو عملية أكثر تكلفة، في الوقت الذي تقوم المصافي بتطوير البنية التحتية للعمل مع الأفراد، ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت لإنشاء عمليات تجارية.

نقص المعروض

من جانبه أكد سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أن شهد حالة من نقص المعروض في الذهب الخام، نتيجة وقف الاستيراد وإحجام المواطنين عن بيع ما في حيازتهم في ظل ارتفاع أسعار الذهب لمستويات كبيرة، وترقب الأسواق لتراجعات محتملة في قيمة الجنيه أمام الدولار للتغلب على معدلات التضخم المرتفعة.

وذكر أن معظم الطلب بالسوق طلب استثماري، يتجه للسبائك والجنيهات، للحفاظ على المدخرات، مع تآكل قيمة العملة، ما دفع المواطنين للتزاحم على محلات الذهب.


 سعر الذهب والمصنعية


يعتبر متابعة المستهلكين لأسعار الذهب بصورة لحظية من المتابعين لما يمثل لهم من أهمية كبيرة خصوصا المقبلون علي الزواج و صغار المستثمرين باعتباره مخزنا للثروة والمدخرات في أوقات التضخم.


وتصل أسعار مصنعية الذهب لنحو 70 جنيها بحد أقصي لسعر الجرام  الذهبي وهي بالتالي تختلف باختلاف عيار الذهب و من محل صاغة لأخر و من منطقة لأخري 


كما أن مصنعية الذهب تتراوح قيمتها من بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد  وبالتالي يتم زيادة نسبة المعدن الموجود وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخري والعكس.

ومع  استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

ضبط السوق

ويشهد سعر المعدن الأصفر حالة من تذبذب أسعار الذهب بأنها حالة من التلاعب غير المبررة بهدف تحقيق أرباح لبعض التجار وأصحاب المصالح، موضحا أن هناك تذرع بحالة العرض والطلب التي روج لها البعض عبر وسائل الاعلام، إذيمثل ذلك مشاركة في الفعل والإثم، ويحمل هؤلاء المسئولية في تزايد حالة الفوضى داخل سوق الذهب والإضرار بأموال المواطنين.

وطالب محللون  ضبط حركة أسعار الذهب، في أكثر الأوقات حرجًا يمر بها الاقتصاد المحلي، نتيجة الأزمات العالمية، ما يهدد بخسارة كبيرة في أموال ومدخرات المواطنين، ويفقد المستثمرين الثقة في الذهب كوعاء ادخاري واستثماري.

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