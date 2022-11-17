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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موجز السوشيال.. مرتضى منصور: نادي الزمالك بيدمر والقادم أسوأ.. تامر حسني يحيي حفلا في القاهرة

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

19 نوفمبر.. تامر حسني يحيي حفلا في القاهرة.. تفاصيل

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في  القاهرة يوم 19 نوفمبر الجاري .

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "تامر" بوستر ترويجي للحفل، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مستعدين؟ يوم السبت 19\11 سيقدم تامر حسني حفلًا في Arab acadmy، أهلا بحفلة فاميلي بارك".

مرتضى منصور: نادي الزمالك بيدمر والقادم أسوأ

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اجتماعا مهما مساء اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور : انقذوا نادي الزمالك العظيم مفيش ولا جنيه  في النادي ، ٣ شهور بنحافر عشان نقبض العمال و الموظفين و نسدد مقدمات لاعيبه الكرة ، النادي بيدمر و القادم أسوء .

رضوى الشربينى توجه رسالة لجمهورها: قصة إن حد يتغير علشانك مش هتحصل

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لـ جمهورها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وكتبت رضوى الشربينى : صدقوا حقيقه الناس اللى حواليكم ويا تتقبلوهم يا تمشوا……قصه انه حد يتغير علشانك دى مش هتحصل.

بالبرتقالي اللامع.. بسنت شوقي تبهر متابعيها من مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت الفنانة بسنت شوقي، متابعيها صورا جديدة  من مهرجان القاهرة السينمائي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت بسنت شوقي  بفستان لامع باللون  البرتقالي ، مما نال اعجاب متابعيها.

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