19 نوفمبر.. تامر حسني يحيي حفلا في القاهرة.. تفاصيل

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في القاهرة يوم 19 نوفمبر الجاري .

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "تامر" بوستر ترويجي للحفل، عبر موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مستعدين؟ يوم السبت 19\11 سيقدم تامر حسني حفلًا في Arab acadmy، أهلا بحفلة فاميلي بارك".

من جانب أخر، أحيا النجم تامر حسني، واحدة من أضخم حفلات الاستقبال لطلاب الجامعة الأوربية EUE والتي أضاءت سماء العاصمة الإدارية الجديدة.

واشتعلت أجواء الحفل بمجرد صعود تامر حسني على خشبة المسرح، مرددا أغنية "حبيتها يا ناس" من فيلمه الأخير "بحبك"، بعدها حرص على توجيه التحية للجمهور لحفاوة الاستقبال وخص طلاب الجامعة الأوروبية بالتحية لحفلهم الأسطوري.