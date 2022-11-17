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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رضوى الشربينى توجه رسالة لجمهورها: قصة إن حد يتغير علشانك مش هتحصل

صدى البلد

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لـ جمهورها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

 

وكتبت رضوى الشربينى : صدقوا حقيقه الناس اللى حواليكم ويا تتقبلوهم يا تمشوا……قصه انه حد يتغير علشانك دى مش هتحصل.

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كفاية عك.. رضوى الشربيني ترد على شقيق شيرين

ويذكران نشرت الإعلامية رضوي الشربيني، فيديو جديد علي صفحتها الشخصية بتعليق على رجوع شيرين وحسام حبيب.

وقالت رضوى الشربيني على رجوع شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب: "كفاية عك بقى".

وقالت: "حسام لم يوبخ أو يهين شيرين بعد طلاقهما ولا نجد أي مداخلة تليفونية من حسام ولكن سمعنا الكلام من مين؟ من أخوها المحترم وأنا شخصيا كان عندي تحفظات كثيرة جدا عن المداخلة التليفونية التي كشفت أمره".

وتابعت رضوي: “المشكلة أن اخ يطلع يفضح أخته علي الهوا ده عك”، واختتمت: “وإحنا مالنا فين مشكلتنا عشان نتدخل”.

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