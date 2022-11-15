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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

النجاح دايما بيقتل.. رضوى الشربينى توجه رسالة لجمهورها | شاهد

صدى البلد

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة لـ جمهورها ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

وكتبت رضوى الشربينى “ النجاح دايما بيقتل صحاب النفوس الضعيف ”.
 

ويذكران نشرت الإعلامية رضوي الشربيني، فيديو جديد علي صفحتها الشخصية بتعليق على رجوع شيرين وحسام حبيب.

وقالت رضوى الشربيني على رجوع شيرين عبد الوهاب لحسام حبيب: "كفاية عك بقى".

وقالت: "حسام لم يوبخ أو يهين شيرين بعد طلاقهما ولا نجد أي مداخلة تليفونية من حسام ولكن سمعنا الكلام من مين؟ من أخوها المحترم وأنا شخصيا كان عندي تحفظات كثيرة جدا عن المداخلة التليفونية التي كشفت أمره".

وتابعت رضوي: “المشكلة أن اخ يطلع يفضح أخته علي الهوا ده عك”، واختتمت: “وإحنا مالنا فين مشكلتنا عشان نتدخل”.

رضوي الشربيني شيرين عبد الوهاب الاعلاميه رضوي الشربيني حسام حبيب شيري شيرين

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