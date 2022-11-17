مرتضى منصور: نادي الزمالك بيدمر والقادم أسوأ

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور اجتماعا مهما مساء اليوم الأربعاء لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالنادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور : انقذوا نادي الزمالك العظيم مفيش ولا جنيه في النادي ، ٣ شهور بنحافر عشان نقبض العمال و الموظفين و نسدد مقدمات لاعيبه الكرة ، النادي بيدمر و القادم أسوء .

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليومية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لاستئناف المسابقات المحلية في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على وصول السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض إلى القاهرة غدا الخميس قادما بلاده.