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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: هناك أزمات كثيرة تحيط بمواجهة مصر وبلجيكا رغم أهمية المباراة

صدى البلد

 

أكد سيد معوض نجم الأهلي السابق، أن هناك أزمات كثيرة تحيط بمواجهة مصر وبلجيكا الودية، رغم أهمية اللقاء، لكن يتم الحديث في أمور بعيدة عن كرة القدم.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «كان بالإمكان إقامة مباراة مصر وبلجيكا في القاهرة، لتحقيق الاستفادة المالية من وراء تلك المواجهة».

وأضاف: «محمد صلاح وتواجده في المباراة الودية، له مقابل مالي، كان لابد من استغلال هذه المباراة في تحقيق عوائد مالية كبيرة، منتخب بلجيكا حقق استفادة وستكون اعداد قوي لهم قبل كأس العالم».

وواصل: «أصبحنا نتحدث الآن عن أزمات كثيرة، اليوم كانت هناك مواجهات عديدة ودية للمنتخبات العربية والأوروبية أيضًا، ولم نسمع أي شئ عن أجواء هذه المباريات، لكن هنا يحدث لغط كثير حول المواجهات لأن هناك البعض لا يؤدي عمله بشكل جيد».

وأكمل: «كان لابد من ابرام عقود أفضل لخوض تلك المباراة».

موعد مباراة مصر وبلجيكا..

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وتقام مباراة مصر وبلجيكا يوم الجمعة المقبلة على ملعب جابر الأحمد، وتبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا عبر قناة "on time sports".

قائمة منتخب مصر لودية بلجيكا

وأعلن روي فيتوريا القائمة النهائية للمعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ نوفمبر وتضم ٢٤ لاعبا وهم:
محمد الشناوي 
أحمد الشناوي 
محمد عواد 
عمر جابر 
اكرم توفيق 
أحمد حجازي 
علي جبر 
اسامة جلال 
محمود علاء 
محمد حمدي 
حسين السيد 
طارق حامد 
حمدي فتحي 
محمد النني 
إمام عاشور 
محمود حمادة 
محمد مجدي قفشة 
طاهر محمد طاهر 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح
محمود تريزيجيه  
أحمد حسن كوكا 
عمر مرموش.
مصطفى محمد.

 

 

 

الأهلى الزمالك منتخب مصر محمد النني بلجيكا محمد صلاح

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