عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: سيف فاروق جعفر تلقى عروضا للخروج معارا لنهاية الموسم.. فيديو

صدى البلد



كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض اللاعبين المرشحين لمغادرة نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شبانة عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «هناك لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك، منهم سيف فاروق جعفر الذي تلقى عروضًا للخروج معارًا لنهاية الموسم».

عروض انتقال عبد الله جمعة.. 

txt

بدون تشفير.. قناة عربية تعلن رسميا بث مباريات كأس العالم

txt

لطمة على وجه عبد الله السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

وأضاف: «كما تلقى عبدالله جمعة 3 عروض من المصري وبيراميدز وإنبي، في الوقت الذي تلقى محمد عطية الحارس الصاعد عرضين من أندية الدوري الممتاز».

وأشار إلى أن نادي الصفاقسي التونسي دخل في خط المفاوضات بقوة مع التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك لعودته من جديد إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع: «العرض قوبل بالرفض من جانب المثلوثي والذي كان قراره بالاستمرار مع الزمالك وغلق الباب على الرحيل عن الفريق وسط رغبته في التجديد للزمالك».

 

 

الأهلى الزمالك الدوري الممتاز نادي الزمالك الصفاقسي التونسي عبدالله جمعة الانتقالات الشتوية حمزة المثلوثى عبد الله جمعه نادي الصفاقسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبلغ خرافي.. لماذا رحل خالد الغندور عن قناة الزمالك ؟

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

عزل الطلاب| قرارات مهمة في التعليم بشأن الفيروس المخلوي التنفسي

بعد إقرار الرئيس زيادة أجور الموظفين .. فئات مستحقة لحافز الـ200 جنيه

بتكليف من الخطيب | تطور عاجل في أزمة كهربا

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

كله ستات.. عقد زواج تونسي يثير ضجة على السوشيال ميديا في مصر

ترشيحاتنا

أمريكا .. إصابة 25 شرطيا في حادث دهس بلوس أنجلوس | شاهد

القصة الكاملة لـ فني تكييف بأسيوط ابتز فتاة بصور خادشة للحياء

من 2000 لـ 3000 جنيه.. أفضل هواتف شاومي

هل يجوز إخراج زكاة المال رحلات حج وعمرة.. رد مفاجئ من علي جمعة

8 مليارات نسمة وتوزيع غير عادل لثروات الكوكب..كيف نستفيد من النمو السكاني؟

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 17-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب و فستان لافت.. ليلى علوي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

إلحقونا الحسيني اتجنن.. "هاجر" أرادت خلع زوجها.. فماذا حدث لها ؟

يعالج البهاق.. فوائد خارقة لـ السكر البنى

بـ خصر منحوت .. إيمان العاصي تثير ضجة بصور جريئة |شاهد

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ