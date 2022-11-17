محمد شبانة: سيف فاروق جعفر تلقى عروضا للخروج معارا لنهاية الموسم.. فيديو





كشف الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض اللاعبين المرشحين لمغادرة نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شبانة عبر برنامجه «بوكس تو بوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC الفضائية: «هناك لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك، منهم سيف فاروق جعفر الذي تلقى عروضًا للخروج معارًا لنهاية الموسم».

عروض انتقال عبد الله جمعة..

وأضاف: «كما تلقى عبدالله جمعة 3 عروض من المصري وبيراميدز وإنبي، في الوقت الذي تلقى محمد عطية الحارس الصاعد عرضين من أندية الدوري الممتاز».

وأشار إلى أن نادي الصفاقسي التونسي دخل في خط المفاوضات بقوة مع التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك لعودته من جديد إلى صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وتابع: «العرض قوبل بالرفض من جانب المثلوثي والذي كان قراره بالاستمرار مع الزمالك وغلق الباب على الرحيل عن الفريق وسط رغبته في التجديد للزمالك».