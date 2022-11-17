عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي

رئيس مدينة العريش
رئيس مدينة العريش يتفقد أعمال الطريق الدولي

تفقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش يرافقه مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ،  أعمال تطوير الطريق الدولي (المحور) المرحله الثانيه من شارع الإذاعة بالمساعيد حتي المجسم الغربي للمدينة بطول ٤،٦ كم.  وذلك بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة .

وقد  تابع  انشاء طبقة الأساس بالحالات الجنوبيه للطريق وتم خلال ذلك تيسير جميع المعوقات التي تصادف الأعمال للجهه المنفذة  خاصة مايخص التعديلات والملاحظات الخاصة
بالـ U Tern وفيونكة  الدوران ، وشهد تنفيذ المعديات تحت الاسفلت الخاصة بكابلات الكهرباء مقابل المحطة البخارية.

كما  تفقد  عمارات السبيل وبحث شكوي من متضرر بوجود مياة علي الوجهات .. حيث تم  حصر ١٨ عمارة سكنية العمارات ،و تم استلام ١٠ منها، وتم  إرجاء باقي العمارات ، حتي يتم تلافي الملاحظات منها عن طريق الجهة المنفذه وهو وجود رشح عند مناطق الصرف الصحي الخاص بالعمارات.
 

txt

برنامج قوافل سكانية شاملة بقرى محافظة شمال سيناء

العريش أعمال تطوير الطريق الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

مخطوبين وخلّفوا | قرار من نيابة أشمون ضد شاب وفتاة

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

ترشيحاتنا

استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية .. موعد ومكان ودية منتخب مصر للشباب وبنين

نصيحة لقائدي المركبات.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق في القاهرة والجيزة

الإلحاح في الطلب.. زيلينسكي يطلب أسلحة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة

بروفة قوية.. منتخب مصر الأوليمبي يلتقي المغرب وديا استعدادا لزامبيا

اليوم.. منتخب مصر للشباب يواجه بنين وديا استعدادا لكأس أمم أفريقيا

أسعار الذهب اليوم الخميس 17-11-2022 بالأسواق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

ايش تتوقعون.. شمس الكويتية تكشف تفاصيل عملها الضخم مع خالد يوسف

بدون لحوم.. طريقة عمل نودلز بمذاق لا يقاوم

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ