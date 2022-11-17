رئيس مدينة العريش يتفقد أعمال تطوير الطريق الدولي

تفقد اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش يرافقه مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ، أعمال تطوير الطريق الدولي (المحور) المرحله الثانيه من شارع الإذاعة بالمساعيد حتي المجسم الغربي للمدينة بطول ٤،٦ كم. وذلك بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والمصلحة العامة .



وقد تابع انشاء طبقة الأساس بالحالات الجنوبيه للطريق وتم خلال ذلك تيسير جميع المعوقات التي تصادف الأعمال للجهه المنفذة خاصة مايخص التعديلات والملاحظات الخاصة

بالـ U Tern وفيونكة الدوران ، وشهد تنفيذ المعديات تحت الاسفلت الخاصة بكابلات الكهرباء مقابل المحطة البخارية.



كما تفقد عمارات السبيل وبحث شكوي من متضرر بوجود مياة علي الوجهات .. حيث تم حصر ١٨ عمارة سكنية العمارات ،و تم استلام ١٠ منها، وتم إرجاء باقي العمارات ، حتي يتم تلافي الملاحظات منها عن طريق الجهة المنفذه وهو وجود رشح عند مناطق الصرف الصحي الخاص بالعمارات.

