برنامج قوافل سكانية شاملة بقرى محافظة شمال سيناء

ينفذ المجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء، برنامج القوافل السكانية بقري المحافظة ، بمشاركة الأزهر الشريف، مديرية الصحة، مديرية الشباب والرياضة، الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار .تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشارت نوال سالم مدير مكتب المجلس بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ القافلة بقرية الروضة ببئر العبد أن القافلة تضمنت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، امتحانات محو الأمية، عروض فنية ورياضية وترويحية، دعم نفسى للأطفال، وتقديم لقاح كورونا.

وبدوره.. أكد الشيخ حسن صالح مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء، ةن الندوات تدور حول تربية النشء على صحيح الدين الإسلامي بقاعة الاجتماعات بمركز الشباب وندوة أخرى بديوان القرية عن نعمة الأمن والأمان في الإسلام.

ورش فنية للرسم ومسرح عرائس



وأضاف عبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، أنه تم تنظيم ورش فنية للرسم ومسرح عرائس وموسيقى نحاسية وألعاب رياضية وترويحية للأطفال بمركز شباب القرية.. الى جانب توزيع الملابس الرياضية والهدايا وألعاب الأطفال على المشاركين.



وأشارت مسؤولة الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، إلى إقامة معرض للمشغولات اليدوية والملابس بنادى المرأة، وتنظيم ندوات توعوية حول اهمية التغذية السليمة والتنشئة السليمة للأبناء ومخاطر الزواج المبكر وأضرار الختان الصحية.. الى جانب توقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.



وأوضحت نهى جمال قائد فريق الهلال الأحمر إلى تقديم خدمات الدعم النفسى ل ٤٧ طفلا وطفلة من أبناء قرية الروضة وتقديم خدمات التوعية الصحية وتقديم خدمات تطعيم فيروس كورونا .

وقال صبرى شعبان ممثل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار: إنه تم إجراء اختبار محو الأمية واستكتاب ١٧ شخصا من أبناء القرية، وتوزيع شهادات محو الأمية.



