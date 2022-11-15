عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج قوافل سكانية شاملة بقرى محافظة شمال سيناء

جانب من نشاط القوافل
جانب من نشاط القوافل السكانية بقري سيناء

ينفذ المجلس القومي للسكان بمحافظة شمال سيناء،  برنامج القوافل السكانية بقري المحافظة   ، بمشاركة الأزهر الشريف، مديرية الصحة، مديرية الشباب والرياضة، الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار .تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشارت نوال  سالم  مدير مكتب المجلس بشمال سيناء، أنه تم تنفيذ القافلة بقرية الروضة ببئر العبد أن القافلة تضمنت خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ندوات دينية وتثقيفية لمجابهة الفكر المتطرف، امتحانات محو الأمية، عروض فنية ورياضية وترويحية، دعم نفسى للأطفال، وتقديم لقاح كورونا.
وبدوره.. أكد الشيخ حسن صالح مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ شمال سيناء،  ةن الندوات تدور حول تربية النشء على صحيح الدين الإسلامي بقاعة الاجتماعات بمركز الشباب وندوة أخرى بديوان القرية عن نعمة الأمن والأمان في الإسلام.

 

 ورش فنية للرسم ومسرح عرائس


وأضاف عبد المقصود رمضان مدير إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة، أنه تم تنظيم ورش فنية للرسم ومسرح عرائس وموسيقى نحاسية وألعاب رياضية وترويحية للأطفال بمركز شباب القرية.. الى جانب توزيع الملابس الرياضية والهدايا وألعاب الأطفال  على المشاركين.


وأشارت مسؤولة الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة،  إلى إقامة معرض للمشغولات اليدوية والملابس بنادى المرأة، وتنظيم ندوات توعوية حول اهمية التغذية السليمة والتنشئة السليمة للأبناء ومخاطر الزواج المبكر وأضرار الختان الصحية.. الى جانب توقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.


وأوضحت نهى جمال قائد فريق الهلال الأحمر إلى تقديم خدمات الدعم النفسى ل ٤٧ طفلا وطفلة من أبناء قرية الروضة وتقديم خدمات التوعية الصحية وتقديم خدمات تطعيم فيروس كورونا .
وقال صبرى شعبان ممثل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار: إنه تم إجراء اختبار محو الأمية واستكتاب ١٧ شخصا من أبناء القرية، وتوزيع شهادات محو الأمية.


 

txt

محافظ شمال سيناء يبحث مطالب الصيادىن بالعريش

سيناء قوافل سكانية قرى شاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

ترشيحاتنا

سجدة التلاوة في المواصلات.. حكمها وآراء العلماء فيها

الطماطم بـ 3.5 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر

انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

هل تجوز الصدقة عن الحي والميت؟ اعرف رأي الشرع

كيف تملك الدنيا كلها؟.. علي جمعة: بـ6 كلمات فأكثروا ترديدها

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 15-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج سيوقف ألم الدورة الشهرية في غضون 10 دقائق فقط

وإنت لسه سنجل.. زفاف فاخر لـ كلبة في الهند |فيديو

مكانوش بيلبسو شتوي.. سر عجيب عن المصريين القدماء

شاهد شلالات الحليب في الهند.. معجزة ربانية |فيديو

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ