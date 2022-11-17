تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و717 شاحنة و1167 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، و346 شاحنة، و1133 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و371 شاحنة، و30 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة “بوسيدون إكسبريس”، وغادرت السفينتان “الحرية 2” و"دليلة"، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين “الحرية 2” و"دليلة"، وغادرت السفينة “بوسيدون إكسبريس”.

كما تم تداول 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و180 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة “سينا”، ومغادرة السفينتين “بريدج” و"ايلة"، فيما شهد الميناء أمس، الأربعاء، رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة “سينا”.

على جانب آخر، استقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة SEA WAVE1 وعلى متنها 355 سيارة بحمولة 700 طن قادمة من جدة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينة “إلينوي إكسبريس”، وعلى متنها 750 سيارة بحمولة 1500 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانئها.