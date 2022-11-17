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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيارة محملة بـ 6500 كجم أرز شعير مخالفة للقرارات التموينية بالبحيرة

ضبط سيارة محملة
ضبط سيارة محملة بـ 6500 كجم أرز شعير

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدى الخضر وتحت إشراف سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بتنفيذ حملة تموينية بمركز الدلنجات.

وأسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ 6500 كجم أرز شعيرمخالفة للقرارات التموينية  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين 

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فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون للتحقق من جودة الأرز المورد، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

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