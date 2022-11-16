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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الضرب بيد من حديد.. ضبط 25 طن أرز شعير داخل مخزن بالبحيرة

ضبط 25 طن أرز شعير
ضبط 25 طن أرز شعير داخل مخزن بالبحيرة

 قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالإشتراك مع مباحث التموين و الرقابة التموينية بالمديرية بعمل حملة تموينية بمركز ومدينة الدلنجات أسفرت عن :-

ضبط 25 طن أرز شعير داخل مخزن بعد ورود معلومات تفيد بقيام صاحب المخزن بتجميع كميات كبيرة وتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق كسلعة استيراتيجية، وتم ضبط تلك الكميات والتحفظ عليها واتخاذ اللازم قانونا.  

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فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة توريد الأرز وإنتظام أعمال التوريد ، وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية للتأكد من الإلتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 25 طن أرز شعير داخل مخزن بالبحيرة 

حيث تشكلت حملة برئاسة الأستاذ مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيره ومباحث التموين و أشرف عبدالحميد وكيل مديريةالتموين و سمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل الأجهزة الرقابية بالبحيرة حملاتها على مدار الساعة لضبط المخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم

هذا وتناشد محافظة البحيرة مزارعيها بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم وتشدد على الإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.

 

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