محمد صلاح يصل دبي استعدادا لحفل جلوب سوكر

وصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة دبي الإماراتية، اليوم، الخميس، لحضور حفل جوائز جلوب سوكر لتوزيع جوائز الأفضل في العالم 2022.

ونشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق صورة للفرعون المصري علي فيسبوك وكتب "محمد صلاح يصل الي دبي لحضور حفل أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر"



وينافس النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كل من كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في العالم 2022.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، الخميس، سفر محمد صلاح إلى دبي، لحضور حفل جوائز جلوب سوكر، للأفضل في العالم 2022.

ومن المعروف أن محمد صلاح لا يحضر حفلات الجوائز التي يحصد فيها أي جائزة، حيث حدث ذلك في حفل جوائز أمم إفريقيا آخر نسختين، وحفل جائزة الكرة الذهبية 2022.