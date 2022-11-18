تفاجأت بقرار اختياري..ونتعاون مع الجامعات لاكتشاف المواهب.. شاهد أبرز تصريحات وزيرة الثقافة

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري” ، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول قصور الثقافة، ومهرجان القاهرة السينمائي، ودور الوزارة في مبادرة حياه كريمة.

وإليكم أبرز التفاصيل

تفاجأت بقرار اختياري لمنصب وزيرة الثقافة.. والشائعة تستوجب التكذيب والتوعية

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن الشائعة نوع من أنواع الحروب التي تستوجب تكذيبا وتوعية مستمرة وهو ما يقوم به الإعلام المصري.

وقالت، إنها تفاجأت بقرار اختياري لمنصب وزيرة الثقافة، مؤكدة أنه لدينا قوانين لا تتناسب مع الفترة الزمنية الحالية ولذلك كنا نحتاج إلى تغييرها.





وتابعت أن الكتاب الورقي له مكانة خاصة ولا يمكن استبداله بالنشر الإلكتروني ووقف الطباعة.



الاحتفاظ بوقت كاف للأسرة

وأشارت إلى أن الوزارة تستحوذ على النصيب الأكبر من وقتي مع الاحتفاظ بوقت كاف للأسرة.

الأطفال هم الأمل والرهان عليهم لبناء ثقافة وفكر مستمر

أكدت أن المدارس كانت البديل لتقديم الأنشطة الفنية والثقافية لأهالي القرى، خاصة في ظل عدم اهتمام الأهالي بقصور الثقافة في القرى والنجوع.



وقالت أنه لدينا بروتوكولات تعاون بين مصر والعديد من الدول بهدف تعزيز التبادل الثقافي



وتابعت أن فرق قصور الثقافة كانت تشارك في مؤتمر المناخ لإظهار التراث الشعبي المصري لزوار المؤتمر



لو وقعت لازم تقوم تكمل

وأشارت إلى أن كلمة السر في حياتي “لو وقعت لازم تقوم تكمل”، مؤكدة أن الأطفال هم الأمل والرهان عليهم لبناء ثقافة وفكر مستمر.

نتعاون مع التربية والتعليم لتكوين وبناء شخصية وفكر ثقافي للأطفال

وأكدت أن 2011 كانت نموذجا حيا للغزو الثقافي الخارجي على مدار سنوات من العمل على عقول الأطفال.

وقالت، إننا نتعاون مع التربية والتعليم بهدف تكوين وبناء شخصية وفكر ثقافي للأطفال.





وتابعت أنه يتم اختيار كيفية تقديم المادة الثقافية بناء على طبيعة كل مجتمع، وذلك من بهدف تنمية الوعي الثقافي المناسب لبيئتهم

الوصول لكل قرى ومراكز الصعيد

وأشارت إلى محاولة الوزارة الوصول لكل قرى ومراكز الصعيد رغم صعوبة الأمر.

الحراك السياسي في الجامعات دفعني لدراسة حقوق الإنسان

وأكدت أن الحراك السياسي في الجامعات دفعني لدراسة حقوق الإنسان وقانون منظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن تلك الدراسة فادتني لفهم الأمور.

وقالت أن حقوق الإنسان ليست فقط سياسية لكن أيضا الحق في الحياة والتعليم والثقافة.

وتابعت أنه لدينا مشروع لإقامة وحدة لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرلمان، مؤكدة أنه نعمل على الانتهاء منه.

نتعاون مع الجامعات لاكتشاف المواهب الفنية في كتابة السيناريو والمسرح

وأكدت أن تواصلي مع الطلاب لم ينقطع، مشيرة إلى أنني أقوم بالإشراف على رسائل ماجستير ودكتوراه، للعديد من الطلبة بالجامعات.

وقالت أنه سيكون هناك تعاون بين الجامعات والوزارة لاكتشاف المواهب الفنية في كتابة السيناريو والمسرح.

وتابعت أن الإنتاج السينمائي في مصر خلال الفترة الماضية تراجع كثيرا، مؤكدة أن مسرح الدولة يسعى لسد الفراغ الناتج عن تراجع مسرح القطاع الخاص.

تسويق الأعمال الفنية

وأشارت إلى أن بداية تطوير المسرح تأتي من خلال المسرح القومي لأنه الوجه التاريخي للمسرح المصري.

العمل الفني يبني المجتمعات وبدأنا سينما الشعب بـ11 قصر ثقافة

وأكدت أنه كان هناك توجيهات الرئيس السيسي بالإهتمام بقصور الثقافة ووضع رؤية خاصة بها وهو ما بدأنا بمشروع "سينما الشعب"، مشيرا إلى أن الأفلام مرآة المجتمع والفنان قدوة، والعمل الفني يبني المجتمعات وبدأنا المشروع بـ 11 قصر ثقافة.

وقالت ، أنه قمنا بتوقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المتحدة لإدارة وتسويق قصور الثقافة، مؤكدة أن هناك محافظات لم تدخلها سينما منذ 20 عاما.

وتابعت أنه نشارك في حياة كريمة بمشروعات تثقيف الإنسان في المدارس عبر ندوات توعوية، ودورات للحروف وعروض فنية.

نشر أنشطة الثقافة

وأشارت إلى أن لم ننتظر بناء قصور ثقافة في القرى، مؤكدة استخدام مدرس القرية في نشر أنشطة الثقافة

قصور الثقافة أكبر ميزانية في الوزارة.. ونريد استغلال أصولها استثماريا

وأكدت أنه نعتمد على السوشيال ميديا في توصيل الثقافة، مشيرة إلى ان ذلك كان الجانب الإيجابي لكورونا، إضافة إلى أنه نعمل على وجود ابليكشن على الهاتف المحمول للموبايل لهذا الأمر.

وقالت، أنه يجب أن يدخل الجانب الاستثماري في قصور الثقافة وهذا لا يعني غياب الخدمة المجانية المقدمة للشعب.

وتابعت أن قصور الثقافة أكبر ميزانية في الوزارة، مؤكدة أنه نريد استغلال أصولها استثماريا وقمنا بتغيير بعض القوانين للسماح بذلك.

تسويق الأعمال الفنية

وأشارت إلى أن استغلال قصور الثقافة عن طريق تسويق الأعمال الفنية والإعلانات المقدمة من قبل الأفلام وعروض الأفلام الوثائقية، مؤكدا أن نعمل على نشر الوعي بمشروعات الدولة عن طريق قصور الثقافة.

الحرف التراثية تجسيد للهوية المصرية وأمن قومي

وأكدت أن الحرف التراثية تجسيد للهوية المصرية وأمن قومي، مشيرة إلى أننا نعمل على نقلها من جيل لجيل للحفاظ على الهوية المصرية.

وقالت، إنه كان هناك جناح للوزارة في كوب 27 لتسويق منتجات الحرف التراثية والمنتجات صديقة البيئة، لأنها تعد دخلا قوميا لدول كثيرة.

وتابعت أنه كان هناك مجموعة من العروض في مؤتمر المناخ، بناءً على طلب من محافظ جنوب سيناء، مؤكدة العمل على توفير 5 مسارح، وأضفنا عددا من العروض.

مسارح شرم الشيخ

وأشارت إلى أن الوزارة شاركت بمجموعة عروض فنية قامت بها فرق قصور الثقافة على مسارح شرم الشيخ.

حرصنا في مهرجان القاهرة السينمائي الإهتمام بالأفلام المقدمة

وأكدت، أن تم تكليف الفنان حسين فهمي كرئيس لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمخرج أمير رمسيس مدير للمهرجان

وقالت ، أنه حرصنا في مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام الإهتمام بالأفلام المقدمة، وليس بأزياء الفنانين

وتابعت وزيرة الثقافة، أن أي مهرجان فني ننظمه يكون له رؤية وأهداف، مؤكدا أنه ندرس كل ملفات تنظيم المهرجانات لرعاية الوزارة.

الإهتمام بقصور الثقافة

وأشارت نيفين الكيلاني إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالإهتمام بقصور الثقافة ووضع رؤية خاصة بها وهو ما بدأنا بمشروع "سينما الشعب"