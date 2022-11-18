مدحت العدل : جميع نجوم "صعيدي في الجامعة الامريكية" مستعدون للمشاركة في الجزء الثاني

أعلن السيناريست والكاتب الكبير مدحت العدل، أنه بذل مجهودا كبيرا في كتابة الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الامريكية" ليسير في إطار جاذب للجمهور، مؤكدا أنهم جمعوا كل نجوم الجزء الأول في الجزء الجديد من الفيلم.

وقال السيناريست الكبير مدحت العدل، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إن جميع نجوم الجزء الأول محمد هنيدي وأحمد السقا ومنى زكى وغادة عادل وهاني رمزي وجميعهم لديهم الاستعداد للمشاركة في الجزء الثاني، مؤكدا أن الفيلم عمل نقله في تاريخ السينما.

كما رد الكاتب مدحت العدل، على ما يقال حول حديثه عن إصابة عبلة كامل بمرض تسبب في ابتعادها عن الفن، قائلا: "لم أقل أن عبلة كاملة مريضة في جلسة بالجونة ومع احترامي لعبلة كاملة معنديش أي أخبار عنها وهي بعيده عن الأضواء وهي موهبة نادرة الوجود ونتمنى ترجع، وفي الأول والآخر يعجبني أنها لما قررت تتوقف لم تخرج وتنتقد في الفن ودي عبلة كاملة واللي مش عايز يمارس الفن لا يمارس بدون تجريح".