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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عيد عبدالملك يكشف عن تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة بلجيكا

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن تشكيل مصر أمام بلجيكا، قد يشهد عدة مفاجآت للجماهير.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الثلاثي الهجومي لمنتخب مصر مصطفى محمد، وصلاح، وتريزيجيه".

وأضاف: "وسط الملعب طارق حامد وامام عاشور، ومعهم محمد النني، أما خط الدفاع فسيكون اسامة جلال بجوار حجازي في قلب الدفاع".

وتابع: "محمد حمدي سيلعب ظهير ايسر، وعمر جابر في الجبهة اليمنى، خصوصا أنه بدأ المباريات السابقة بشكل أساسي مع فيتوريا ".

وزاد: "لو شارك أكرم توفيق، سيكون فقط من أجل إغلاق الجبهة اليمني والدفاع بشكل أقوى أمام منتخب بلجيكا، ولكن عمر جابر لديه مزايا هجومية".

وختم: "أتوقع انتهاء المباراة بالتعادل بين مصر وبلجيكا".

مصطفي محمد محمد النني الزمالك طارق حامد اكرم توفيق تريزيجيه منتخب مصر

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