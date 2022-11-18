رئيس الإمارات مهنئا سلطان عمان: تاريخ مشترك وفرحة واحدة

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات سلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة اليوم الوطني للسلطنة، مؤكدا أن فرحة البلدين واحدة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بمناسبة احتفال العمانيين بعيدهم الوطني الـ52 وسط امتنان وتقدير للسلطان هيثم بن طارق قائد النهضة المتجددة ببلادهم.

وفي تغريدة نشرها عبر موقع تويتر وأرفقها بصور، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،: "أهنئ أخي السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني الشقيق باليوم الوطني.. داعياً الله عز وجل أن يحفظ السلطنة ويديم عزها ورخاءها وتقدمها".

وأضاف أن "الإمارات وعمان تاريخ مشترك وفرحة واحدة وأخوة لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخاً".

من جانبه، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تهنئة مماثلة إلى السلطان هيثم بن طارق.

وبالأيام الماضية، نبضت مختلف محافظات وولايات السلطنة على وقع مسيرات "ولاء وعرفان" شعبية للسُّلطان هيثم بن طارق بمناسبة العيد الوطني الـ52، شارك فيها الرجال والنساء والأطفال، والمواطنون والمسؤولون.