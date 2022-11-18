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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفع بـ8 سيارات وتخصيص 3 منافذ لبيع الأرز بسعر مدعم بالإسماعيلية

صدى البلد

أعلنت محافظة الإسماعيلية، الدفع اليوم وعقب أداء صلاة الجمعة، بـ8 سيارات لبيع الأرز بسعر الكيلو المعبأ 15 جنيها.
 

كما وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتخصيص 3 منافذ بعدد من الأماكن بالمحافظة الإسماعيلية لتخفيف العبء عن المواطنين.

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وأعلنت المحافظة عن الدفع بسيارات الأرز بعدة أماكن وهي 
حديقة الشهداء بحي ثالث، دوران رضا بحي ثان، تقاطع شارع الثلاثيني والحرية بحي اول، عند المثلث بقرية أبو عطوة، أمام الوحدة المحلية لقرية نفيشة، المستقبل، أمام بنك التعمير والإسكان بشارع أم كلثوم بالبهتيني، أمام الوحدة المحلية لقرية الضبعية، منافذ امان بالفردوس وحي السلام، شارع عبد الحكيم عامر وذلك عقب صلاة الجمعة مباشرة.


كما وفرت الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد عثمان، الأرز بسعر مدعم في المعرض الدائم بنادي المنتزه.

 

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية ، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع ، و سد النقص في كافة السلع بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار، تم فتح تشكيل لجنة دائمة لمتابعة الاسعار والسلع الاستراتيجية بمعرض ومنافذ الغرفة.

 

وأشار رئيس الغرفة التجارية، أنه يتم توفير أكبر اتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي ؛ لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار ،مشيرا الي أن ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة و يضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ويراعي الابعاد الاجتماعية وأن المضاربة و استغلال نقص المعروض لا يأتي الا من مضاربين و أموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجاري الشريف .


وأضاف "عثمان" أن الغرفة التجارية  ان اللجنة مستمرة لمتابعة الحركة اليومية لمنافذ ومعارض الغرفة بنطاق المحافظة ، والمعرض الدائم للغرفة بنادي المنتزه؛ للتأكد من انسياب حركة السلع ، والعمل على تحقيق التوازن في الأسواق لسد احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية .
 

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