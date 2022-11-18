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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروع قانون جديد..

ملكية قائمة المنقولات الزوجية لمن تكون؟.. شروط جديدة لتوثيق عقود الزواج

قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات الزوجية.. عقد من العقود الهامة التى يلتزم بها الزوج تجاه زوجته، حيث أنه من قبيل الزواج يقوم الزوج بالتوقيع عليها لضمان حقوق الزوجة . 

 

ويرى الكثيرون أن قائمة المنقولات ، عبء كبير على كثير من الأسر المصرية ، حيث أنها المحرك الأساسي فى خلق الكثير من المشكلات والتى قد تؤدي فى النهاية للانفصال و وقوع الطلاق  بسبب مغالاة الشعب المصري فيها .

 

وتقدمت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب بمشروع قانون جديد بشأن الأحوال الشخصية ، لمواجهة القصور الموجود بالقانون المعمول به حاليا، اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي أثناء رابطة الزوجية بين الطرفين  في حالة الطلاق.

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المنقولات الزوجية.. النقض توضح

ونصت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدم على أنه للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط  وفى حالة مخالفة أياً من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

 

شروط جديدة لـ توثيق عقد الزواج 

 

 ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني. و يجب على الموثق أن  يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة والتي منها على سبيل المثال ، لا الحصر:

1-الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

2-الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة..

3-الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم.

4-الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.

و على الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الإتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون ، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.

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