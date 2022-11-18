اعزل طفلك حالا.. احذر المخلوي فيروس مخادع و6 علامات لظهوره

من المعروف أن الأمراض الصدرية ونزلات البرد والفيروسات، تنتشر مع دخول فصل الشتاء، فيما انتشر خلال الأيام الماضية، فيروس جديد يسمى الفيروس المخلوي التنفسي الذي أثار المخاوف أولياء الأمور على أطفالهم، مما دفعهم للمطالبة بإيقاف الدراسة خوفا على أولادهم من الإصابة بـ الفيروس المخلوي التنفسي، الذي تسبب في ذعر المواطنين، بالتزامن مع تحذيرات وزارة الصحة الأخيرة.

وأصاب الفيروس المخلوي التنفسي التنفسي خلال تلك الفترة عدد كبير من الأطفال بمختلف الأعمار، لتحذر وزارة الصحة على لسان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، من الفيروس المخلوي التنفسي، بعدما أجرى قطاع الطب الوقائي مسحة لعدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، وتبين أن 73% من الأطفال مصابين بالفيروس التنفسي المخلوي وهو فيروس واسع الانتشار يصيب الأطفال بشكل كبير، كما أن انتشار الفيروسات التنفسية يرتفع في الفترة بين الفصول، ومن أهمها: "فيروس الإنفلونزا - الفيروس الغدي - الفيروس التنفسي المخلوي".

في هذا الصدد، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الفيروس المخلوي التنفسي، هو فيروس تنفسي شائع جداً، وهو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المجاري الهوائية الصغيرة في الرئتين، والالتهاب الرئوي عند الأطفال، كما أنه أكثر أسباب نزلات البرد شيوعاً، وثاني سبب رئيسي للوفاة خلال السنة الأولى من حياة الطفل بعد الملاريا، حيث أنه يوجد ما بين 100 ألف و 200 ألف طفل يموتون بسبب الفيروس كل عام، وهو أكثر الفيروسات شيوعًا في الشتاء وأوائل أشهر الربيع.

الدكتور مجدي بدران .. عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

طرق العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي

وأضاف بدران، لـ "صدى البلد"، أن الفيروس المخلوي التنفسي، معدي جداً، ويمكن أن ينتشر من خلال العوامل التالية:

الرذاذ المتطاير في الهواء عندما يسعل أو يعطس الشخص المصاب.

العين والأنف والفم بوابات لـ الفيروس المخلوي التنفسي.

ملامسة سطح ملوث ، مثل مقابض الأبواب (حيث يمكن أن يعيش لساعات).

القبلات والسلامات ويمكن أن ينتشر أيضًا من خلال الاتصال المباشر مثل تقبيل وجه طفل مصاب.

بقاء الفيروس على قيد الحياة

وأوضح، الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الفيروس المخلوي التنفسي، يمكنه البقاء على قيد الحياة لعدة ساعات على الأسطح الصلبة مثل الترابيزات ومقابض الابواب، ويعيش الفيروس عادة على الأسطح الناعمة مثل الأقمشة واليدين لفترات زمنية أقصر.

أخطر فترات عدوى الفيروس المخلوي التنفسي

تابع بدران: أنه عادة ما يكون المصابون معديين لمدة من 3 أيام إلى 8 أيام، وقد يصبحون معديين لمدة يوم أو يومين قبل ظهور علامات المرض، ولكن الخطير أن الذين يعانون من قلة المناعة يتحولون إلى مصادر للعدوى متحركة، تستمر في نشر الفيروس حتى بعد توقف ظهور الأعراض ، لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.

الفيروس يخدع الذاكرة المناعية والأطفال سفراءه

وأشار بدران إلى أن الأطفال هم الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي خارج المنزل مثل المدرسة أو مراكز رعاية الأطفال، وبعد ذلك ينقل الفيروس إلى المنزل لعدوى أفراد الأسرة الآخرين، فيما تتوزع الفئات العمرية المعرضة للفيروس المخلوي التنفسي كالتالي:

كافة الرضع.

جميع الأطفال تقريبًا أقل من سنتين من العمر، ومن الممكن أن يصاب الأطفال الصغار بالفيروس مرارًا وتكرارًا.

لا توفر العدوى مناعة كاملة، لذا فإن الإصابة مرة أخرى شائعة، على الرغم من أنها عادة ما تكون أقل خطورة، ولكن الفيروس المخلوي التنفسي يخدع الذاكرة المناعية فى الأطفال الصغار والمسنين أيضاً.

قد تحدث عدوى متكررة طوال العمر.

العدوى عند الأطفال والبالغين الأصحاء أقل حدة مقارنة بالرضع وكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد

أما عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد، أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعه أن هذه الفئات هي الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد:

الأطفال الخدج.

الأطفال الصغار الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية (منذ الولادة)، أو أمراض الرئة المزمنة، أو قلة المناعة.

الأطفال الذين يعانون من اضطرابات عصبية عضلية.

البالغون الذين يعانون من قلة المناعة.

كبار السن الذين يعانون من أمراض القلب أو الرئة الكامنة.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

أما عن باقي الأعراض والتي تظهر بالتدرج وعلى مراحل، كما حددها الدكتور مجدي بدران، فهي كالتالي:

١-سيلان الأنف

٢-احتقان الأنف

٣-السعال

٤-احتقان الحلق.

٥-ارتفاع بسيط فى درجة الحرارة

٦-الصداع

وفي الأطفال الصغار جدًا المصابين قد تكون الأعراض الوحيدة هي:

١-صعوبة التنفس

٢-التهيج

٣-ونقص النشاط.

وتستمر أعراض عدوى الفيروس المخلوي التنفسي، لمدة من أسبوع إلى أسبوعين، وتتمثل الأعراض الخطيرة كالتالي:

١-ارتفاع شديد في الحرارة.

٢-زرقة الجلد لنقص الاكسجين.

٣-صفير في الصدر

٤-السعال

٥-زيادة البلغم ذو اللون الأخضر أو الأصفر.

٦-صعوبة التنفس.

٧-ظهور علامات الجفاف فى صورة :

١-قلة الدموع عند البكاء،

٢-جفاف الفم و نظرة اللعاب

٣-قلة البول

٤-برودة الجلد

٥-جفاف الجلد.

وعن موعد اللجوء للطبيب، أكد الدكتور مجدي بدران أنه يجب اللجوء للطبيب في هذه الحالات:

ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

صعوبة في الرضاعة.

صعوبة فى التنفس.

سعال شديد ممخط.

تغير مزاج الطفل و تعصبه.

علامات الجفاف.

لا تستخدم المضادات الحيوية في علاج الفيروس

أما طرق العلاج، أشار الدكتور مجدي بدران أن طرق علاج الطفل المصاب بالفيروس المخلوي التنفسي، والتي تعتمد على أعراض الطفل، وعمره، وصحته العامة، مدى خطورة الحالة، فيجب أولا ألا تستخدم المضادات الحيوية لعلاج الفيروس المخلوي التنفسي.

وطالب بدران، بضرورة عزل الأطفال المصابين في المنزل.