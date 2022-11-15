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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة توضح تفاصيل الفيروس التنفسي.. وأحمد موسى يكشف سبب الدعوة للفوضى.. والأرصاد تحذر| أهم أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


فضيحة الإخوان.. أحمد موسى يعرض تسجيلا صوتيا يكشف سبب الدعوة للفوضى.. فيديو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد العناصر المطرودة (قطاع الطرق) يتحدث عن المخابرات الإنجليزية، لافتًا إلى أن هؤلاء الأشخاص سيتفاجئون بما سنعرضه عبر البرنامج.

 

محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل حالة الطقس .. ويحذر المواطنين
علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الصور المنتشرة على السوشيال ميديا حول مياه الأمطار في الإسكندرية.


الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفيروس المخلوي من الفيروسات التنفسية التي تنشط في الشتاء، مشيرا إلى أن الفيروس يصيب الأطفال بسبب التزاحم.

 

مفاجأة.. الإسكندرية خامس أكثر المدن المعرضة للغرق والخطر حول العالم
قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مدينة الإسكندرية من أقدم المدن في العالم.

وأضاف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مدينة الإسكندرية تهم العالم وليس مصر فقط"، لافتا: "سواحل الإسكندرية تعرضت لعمليات نحر على مدار السنوات الماضية".


إيناس الدغيدي: تامر حبيب في حالة نفسية وحشة وهجمة السوشيال دمها تقيل
أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن تصريحاتها عن صديقها السيناريست تامر حبيب تم تحريفها وحديثها كان يتعلق بأفكار عامة وليس له علاقة بأي شخص، قائلة: «السوشيال ميديا بتعمل حاجة غريبة وبقوا مونتيرين ومصورين ومخرجين وبيعملوا حاجات غريبة وركبوا حديث ملوش علاقة باللي قلته».


الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن فترات الخريف وبداية الشتاء يزيد انتشار الفيروس التي تصيب الجهاز التنفسي.


خبير عن مبادرة الإعفاء: السيارات ستكون برخص التراب في مصر.. ولكن بشروط
قال محمد شتا خبير السيارات، إن ردود أفعال المصريين بالخارج تجاه الإعلان الإجراءات والأوراق المطلوبة لاستيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم “جيدة”، معقبا: "المصريين مبسوطين في الخارج".


أقل بحوالي 30%.. بشرى سارة بشأن أسعار اللحوم والدواجن والبيض
قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن ثمن كيلو الفراخ البيضاء من 38 إلى 39 جنيه للكيلو، مشيرا إلى أن سعر كيلو اللحمة البلدي يبدأ من 145 جنيها للكيلو من مزارع وزارة الزراعة.


مش هتصور.. حسين فهمي يحسم الجدل ويكشف سبب أزمته مع بوسي شلبي
كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل أزمته مع بوسي شلبي، مؤكدا أن الأمر جاء بسبب رغبتها في التصوير معه.


48 ساعة.. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن حالة الخطيب
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، أخر تطورات الحالة الصحية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي النادي الأهلي.


ربنا جعله سند.. السيسي يستجيب لـ عزة مصطفى لعلاج ابن الإسكندرية| فيديو
استعرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد حالة شاب يحتاج لعمليات جراحية بالقدم في الإسكندرية.

 

الصحة التوك شو برامج التوك شو أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الدعوة للفوضى

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