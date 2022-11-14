الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الفيروس المخلوي من الفيروسات التنفسية التي تنشط في الشتاء، مشيرا إلى أن الفيروس يصيب الأطفال بسبب التزاحم.

وقال “عبد الغفار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أن 98% من المصابين بالفيروس المخلوي تظهر عليهم أعراض نزلات البرد، مؤكدا أنها تختفي بعد 5 أيام.

مجموعة كبيرة من الفيروسات

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن فصل الخريف والشتاء تنتشر أثناءهما الفيروسات التنفسية، وهذه الفيروسات تصيب الجهاز التنفسي والتي منها فيروس الإنفلونزا.