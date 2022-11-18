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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان قصير

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

حرصت الفنانة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين الخطيب في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان تريكو قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، مصنوع من القماش التريكو، وكشف عن قوامها الممشوق.

انتعلت ياسمين الخطيب حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الذهبي، ونالت صورها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها المموج، ووضعت بعض لمسات الميكاج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

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