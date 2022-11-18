فستان جرئ.. ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة مميزة.. شاهد

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ولفتت ميريهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة غير تقليدية، بفستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود و الفضي.

وانتعلت ميريهان حسين ذا كعب عالي، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة .