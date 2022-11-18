عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان جرئ.. ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة مميزة.. شاهد

ميريهان حسين
ميريهان حسين

حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

txt

بملابس ملفتة.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها في باريس| شاهد

txt

بملابس سوداء.. درة تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

txt

بحقيبة باهظة الثمن.. سالي عبد السلام تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

ولفتت ميريهان حسين الأنظار في الصور بإطلالة غير تقليدية، بفستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأسود و الفضي.

وانتعلت ميريهان حسين ذا كعب عالي، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات وأكتفت ببعض القطع البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة .

ميريهان حسني إطلالات ميريهان حسين أخبار ميريهان حسين إطلالة ميريهان حسين اعمال ميريهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

قناة إماراتية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا

موضوعات متعلقة

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال وطريقة العلاج

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

هاني الناظر يطرح حلا لأزمة الأرز| لن تتوقعه

بملابس ملفتة.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها في باريس| شاهد

بملابس سوداء.. درة تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

بحقيبة باهظة الثمن.. سالي عبد السلام تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

منها البروكلي.. أطعمة مفيدة لمرضى السكر لتعزيز المناعة

في عيد ميلادها.. 10صور أثارت الجدل لـ نوال الكويتية قبل وبعد عمليات التجميل

ترشيحاتنا

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. وزير التعليم يعلن 3 قرارات بشأنها

من ثوابت العقيدة.. خطيب المسجد النبوي: اليقين بأنه لا يعلم الغيب إلا الله

أبو ابنها.. الموت يفجع الفنانة سميرة سعيد

محمد صلاح ضد هازارد.. تشكيل منتخبي مصر وبلجيكا المتوقع قبل اللقاء الودي

الأردن يستعد لرصد ظاهرة فلكية نادرة اليوم

الوقت ليس في صالحنا.. شكري: نسعى لتحقيق تقدم واسع على صعيد الأجندة المناخية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. ميريهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة مميزة.. شاهد

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

هاني الناظر يطرح حلا لأزمة الأرز| لن تتوقعه

فيديو

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بسبب الفيروس المخلوي.. فيديو جراف

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ