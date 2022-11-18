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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي: الأبراج وقراءة الكف والطالع والفنجان دجل وكذب

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي

قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن الدجل والكذب الجلي لكل من يدعي شيئاً من علم الغيب من الكهان والمنجمين وأصحاب الأبراج ، وقراءة الكف والطالع والفنجان. 

دجل وكذب 

وأضاف "آل الشيخ" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة: وغير ذلك من الظواهر التي يزعمون دجلاً وكذباً الإخبار بها فيما يقع في المستقبل أو ما هو غائب عن البشر كما هو ظاهر في وسائل الإعلام من نشر شيء مما يسمى بعلم الأبراج والنجوم ونحوه مما هو قائم على أكاذيب مختلقة وخزعبلات متنوعة وذلك من علم الكهانة والتنجيم الذي لا حقيقة له في الواقع ولا في الشرع .

وأكد أن من ثوابت العقيدة الصحيحة الإيمان الجازم واليقين بأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل، لما  قال الله عز وجل : ( قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) الآية 65 من سورة النمل، منوهًا بأن علماء الشريعة قد أجمعوا على تحريم مثل ذلك وتعاطيه والسماع له فضلاً عن تصديقه والاعتراف به.

تكذيبا للمنجمين

واستشهد بما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- " من اقتبس شعبة " وفي رواية " علماً من النجوم اقتبس شعبةً من السحر زاد ما زاد " وفي رواية في الصحيحين في الحديث القدسي من قاَل "مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"، لافتًا إلى أنه لما أراد أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه السير لقتال الخوارج اتفق المنجمون أن علياً وجيشه سيهزم لأنه خرج والقمر في العقرب .

وتابع: فقال رضي الله  تعالى عنه بل نسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله وتكذيباً لقول المنجمين فسافر رضي الله عنه بجيشه وأيده الله بالنصر والظفر وفي معركة عمورية أجمع المنجمون على أن الخليفة المعتصم لن ينتصر فخالفهم وكذبهم وتوكل على الله وكان النصر متحققاً للمسلمين حتى قال أبو تمام : السيف أصدق أنباء من الكتب.. في حده الحد بين الجد واللعب.

خطيب المسجد النبوي إمام و خطيب المسجد النبوي دجل وكذب آل الشيخ قراءة الكف خطبة الجمعة من الحرم المكي تكذيبا للمنجمين

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