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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

الاغتصاب
الاغتصاب

وافق البرلمان الباكستاني ، على تشريع جديد من أجل مكافحة الاغتصاب .

  القانون يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي ، للمغتصبين.

الإخصاء الكيميائي.. برلمان باكستان يتبنى قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب

قاعدة بيانات

وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية ، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل " خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب "، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.

وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.

ولمتابعة المزيد حول إقرار البرلمان الباكستاني قانون جديد لمكافحة الاغتصاب .. تابع الفيديو جراف التالي: 

البرلمان الباكستاني الاغتصاب الإخصاء الكيميائي قاعدة البيانات الوطنية خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب

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