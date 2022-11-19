البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

وافق البرلمان الباكستاني ، على تشريع جديد من أجل مكافحة الاغتصاب .

القانون يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي ، للمغتصبين.

قاعدة بيانات

وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية ، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل " خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب "، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.

وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.

ولمتابعة المزيد حول إقرار البرلمان الباكستاني قانون جديد لمكافحة الاغتصاب .. تابع الفيديو جراف التالي: