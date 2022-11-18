عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد النبوي: علماء الشريعة أجمعوا على تحريم التنبؤ بالمستقبل والسماع له

خطيب المسجد النبوي
خطيب المسجد النبوي

قال الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ ، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، إن علماء الشريعة قد أجمعوا على تحريم ما يزعمون دجلاً وكذباً الإخبار بها فيما يقع في المستقبل أو ما هو غائب عن البشر كما هو ظاهر في وسائل الإعلام من نشر شيء مما يسمى بعلم الأبراج والنجوم وتعاطيه والسماع له فضلاً عن تصديقه والاعتراف به.

التنبؤ بالمستقبل والسماع له 

واستشهد "آل الشيخ" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة،  بما قال صلى الله عليه وسلم " من اقتبس شعبة " وفي رواية " علماً من النجوم اقتبس شعبةً من السحر زاد ما زاد " وفي رواية في الصحيحين في الحديث القدسي من قاَل "مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب"، فلما أراد أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه السير لقتال الخوارج اتفق المنجمون أن علياً وجيشه سيهزم لأنه خرج والقمر في العقرب.

وأضاف: فقال رضي الله عنه بل نسافر ثقة بالله وتوكلاً على الله وتكذيباً لقول المنجمين فسافر رضي الله عنه بجيشه وأيده الله بالنصر والظفر وفي معركة عمورية أجمع المنجمون على أن الخليفة المعتصم لن ينتصر فخالفهم وكذبهم وتوكل على الله وكان النصر متحققاً للمسلمين حتى قال أبو تمام : السيف أصدق أنباء من الكتب … في حده الحد بين الجد واللعب .

الإيمان الجازم

وأكد أن من ثوابت العقيدة الصحيحة الإيمان الجازم واليقين بأنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل، بما  قال الله سبحانه وتعالى: ( قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) الآية 65 من سورة النمل، ومن هنا تعلم أيها المؤمن الدجل والكذب الجلي لكل من يدعي شيئاً من علم الغيب من الكهان والمنجمين وأصحاب الأبراج ، وقراءة الكف والطالع والفنجان.

وتابع: وغير ذلك من الظواهر التي يزعمون دجلاً وكذباً الإخبار بها فيما يقع في المستقبل أو ما هو غائب عن البشر كما هو ظاهر في وسائل الإعلام من نشر شيء مما يسمى بعلم الأبراج والنجوم ونحوه مما هو قائم على أكاذيب مختلقة وخزعبلات متنوعة وذلك من علم الكهانة والتنجيم الذي لا حقيقة له في الواقع ولا في الشرع .

ولفت إلى أن أهل العلم قالوا لو سمعنا قضايا المنجمين الكاذبة لقام منها عدة أسفار أي كتب كثيرة ورواية عديدة ولا يكاد يعرف أحد تعلق بمثل هذه الترهات فما يأتيه ويذره إلا نكب أقبح نكبة مقابلة له بنقيض قصده فمن اطمأن إلى غير الله سبحانه أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجرى الله له بسببه أو من جهته خلاف ما علق به كما في الحديث " من تعلق شيئاً وكل إليه " .

إمام و خطيب المسجد النبوي خطيب المسجد النبوي آل الشيخ التنبؤ بالمستقبل والسماع له علماء الشريعة خطبة الجمعة من المسجد النبوي الإيمان الجازم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة المنتخب وبلجيكا اليوم

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل ملكة إسبانيا ..صور

كأس العالم 2022 .. ميسي ثالثا ومفاجأة فى صدارة الهدافين المرشحين

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء .. قرارات بشأن الأرز وكأس العالم والكنائس |انفوجراف

شرك أكبر مخرج عن الملة.. خطيب المسجد النبوي يحذر من الاعتقاد بعلم التأثير

على حساب الزمالك.. "سلة الأهلي" تتأهل إلى نهائي دوري المرتبط

خطيب المسجد النبوي: علماء الشريعة أجمعوا على تحريم التنبؤ بالمستقبل والسماع له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقصة تيك توك تحرم طالبة من ممارسة حياتها | تحذير علني عاجل

إحداهن تخطى الـ400 ألف جنيه.. أسعار خرافية لفساتين النجمات في مهرجان القاهرة| شاهد

ياسمين الخطيب تثير الجدل بفستان قصير

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

فيديو

شام الذهبي تكشف مفاجأة غير متوقعة عن عملية تجميل أصالة| مش هتصدق

نتيجة تحاليل 6 مواد مخدرة لـ شيرين عبد الوهاب في المستشفى.. فيديوجراف

هاتوا الفلوس اللي عليكوا.. شاب يطالب خطيبته بسداد قائمة المصروفات بعد فسخ الخطوبة

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ