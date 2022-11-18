البورصة تربح 39.6 مليار جنيه الأسبوع الماضي

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 821.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.1%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 6.46% ليغلق عند مستوى 12515.71 نقطة، ليسجل أعلى مستوى له منذ فبراير 2022.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 7.05% ليغلق عند مستوى 2388.35 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 6.33% ليغلق عند مستوى 3482.65 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 6.11% ليغلق عند مستوى 15047.90 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3499.16 نقطة.



ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.533 مليار ورقة منفذة على 304 ألف عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.013 مليار ورقة منفذة على 234 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.