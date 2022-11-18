أحبك يا قلبي.. بدر بانون يحتفل بعيد ميلاد زوجته بصورة رومانسية.. شاهد

هنأ بدر بانون نجم الأهلي السابق ولاعب قطر القطري الحالي زوجته غزلان بمناسبة عيد ميلادها ونشر صورة جمعتهما وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام".



وكتب بدر بانون قائلا :"عيد ميلاد سعيد حبيبتي وكل عام وانتم بخير وصحة دائمة وربي يحفظك ليا ولعيالك اتمني لكى سنة مليئة بالأفراح والمسرات احبك يا قلبي"

ولعب بدر بانون موسمين ضمن صفوف الأهلى، منذ أن تعاقد معه من فريق الرجاء المغربي ثم انتقل بشكل نهائي لصفوف قطر القطرى في يوليو الماضى.



وشارك بدر بانون في 52 مباراة مع الأهلى ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.