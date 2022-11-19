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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. 4 أهداف يسعي لتحقيقها بيت الزكاة والصدقات

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

نص قانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن بيت الزكاة والصدقات وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠، علي أن يُنشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويُشار إليه في هذا القانون بكلمة "البيت" ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.

أهداف بيت الزكاة 

 

يُهدف البيت إلى الآتي:

 - صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.

 - تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر.

 - التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.

 - بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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ووفقا للقانون، تعد أموال البيت أموال خاصة، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لوائحه،وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي.

وتودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك والهيئات العامة المصرح لها بتلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.

بيت الزكاة الصدقات أموال الزكاة البنوك البنوك التجارية التبرعات

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