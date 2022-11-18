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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تصدرها التريند.. شمس الكويتية: مش مستعده اتحمل أي ضغوطات

شمس الكويتية
شمس الكويتية

تصدر اسم الفنانة شمس الكويتية تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في جوجل،  بعد أن أعلنت مشاركتها في مسلسل سر سلطان مصر، مع المخرج خالد يوسف، وأثارت الفنانة شمس الكويتية جدلًا واسعًا؛ بسبب تصريحاتها.

 

ونشرت "شمس" من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورًا لها من داخل الطائرة، وكتبت : "ها لفترة مش مستعده اتحمل اي ضغوطات غير ضغط الطياره لما تطير"


تخوض الفنانة شمس الكويتية تجربة التمثيل في الدراما المصرية للمرة الأولى خلال مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث حضرت شمس إلى القاهرة قبل يومين وبدأت بالفعل تصوير مشاهدها في العمل.


مسلسل "سر السلطان" المقرر عرضه في رمضان المقبل، يضم ، أحمد فهمى، أحمد السعدنى، ريم مصطفى، حنان مطاوع، حسين فهمى، هالة صدقى، بيومى فؤاد، أحمد وفيق، منة فضالى، خالد أنور، اسلام حافظ، وعددد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم.


يذكر أن اخر اعمال شمس الكويتية  كليب "تانى" إخراج جميل جميل المغازى كلمات و الحان فراس الشذر، وتوزيع موسيقي سرمد عز الدين، ماسترينج طيف عادل.


وانتهت شمس مؤخراَ من تسجيل ثلاث أغنيات ضمن ألبومها الجديد، الأولى "الراجل الشرقى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، والثانية بعنوان "أفصل"، والثالثة تحمل اسم "اسكت" من كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم.

حياة شمس الكويتية

الاسم الحقيقي للمطربة شمس الكويتية "شمس بندر نايف السلمي"، وقد ولدت في 28 أبريل 1980، وهي مغنية كويتية سعودية الأصل، وتحمل أيضا جنسية دولة سانت كيتس ونيفيس "دولة في الكاريبي".


ولدت شمس الكويتية في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية، وتوفي والدها وهي بعمر السنتين، تزوجت والدتها بعد ذلك من رجل كويتي الذي قام بتربيتها وعاشت مع والدتها وزوجها في الكويت، وحصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

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