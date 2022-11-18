الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل الأضرار المناخية لتنشيط محادثات COP27 المتعثرة

يدرس مفاوضو المناخ، اليوم الجمعة، مقترحًا لـ الاتحاد الأوروبي يهدف إلى حل مأزق بشأن تمويل البلدان المتضررة من كوارث ناجمة عن تغير المناخ ودفع قمة المناخ للأمم المتحدة في مصر نحو اتفاق نهائي.

ووافق اقتراح الاتحاد الأوروبي على إنشاء صندوق خاص لتغطية الخسائر والأضرار في البلدان الأكثر عرضة للخطر - ولكن يتم تمويله من “قاعدة مانحين عريضة”.

ويشير ذلك إلى أن الاقتصادات الناشئة ذات الانبعاثات المرتفعة مثل الصين يجب أن تساهم، بدلاً من تمويل الصندوق فقط من قبل الدول الغنية التي ساهمت تاريخياً بأكبر قدر في الاحتباس الحراري.

وصرح رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، أمام قمة COP27، قائلا “ما نقترحه هو إنشاء صندوق استجابة للخسائر والأضرار للدول الأكثر عرضة للخطر”.

وسيطرت قضية الخسائر والأضرار على قمة المناخ خلال العام الجاري في شرم الشيخ، حيث طالبت أكثر من 130 دولة نامية بأن يقدم الاجتماع اتفاقًا بشأن صندوق جديد لمساعدتها على التعامل مع الأضرار التي لا يمكن إصلاحها من الفيضانات والجفاف والآثار المناخية الأخرى.

وقاومت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الفكرة سابقًا، خشية أن تفتح الباب أمام الالتزامات المتصاعدة للبلدان التي غذت انبعاثاتها التاريخية تغير المناخ.

وقال وزير المناخ في جزر المالديف، شونا اميناث، التي تواجه إغراقًا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب المناخ ، إن عرض الاتحاد الأوروبي الجديد قد عزز الآمال بين الدول المعرضة للتغير المناخي للتوصل إلى اتفاق.

واضاف اميناث 'فيما يتعلق بالخسائر والضرر، نرحب بالتدخلات والانفتاح والإرادة للتوصل إلى اتفاق'.

وتابع 'نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق ، ودعونا نتفاعل مع بعضنا البعض ونحقق ذلك.'

وألحق الاتحاد الأوروبي عرضه بشروط - بما في ذلك موافقة الدول على زيادة طموحها لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة من بين أكثر الأهداف المناخية طموحًا بالنسبة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الرئيسية، وقد حث الصين على تحديث أهدافها.

وردا على سؤال من رويترز عن اقتراح الاتحاد الأوروبي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج إن الدول المتقدمة يجب أن تفي بالتزاماتها لتوفير التمويل للدول النامية، ويجب على جميع الدول ترجمة أهدافها المناخية إلى “إجراءات ملموسة”.

وقال ماو 'يأمل الجانب الصيني أن تركز الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف على التنفيذ الكامل والدقيق لمبادئ وأهداف اتفاقية باريس'.



ولم ترد الولايات المتحدة علنًا على الاقتراح الجديد، وقال أحد المراقبين في المفاوضات: 'تبدو الولايات المتحدة محاصرة'.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن أن الدول يجب أن توافق على التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري ، وخفض توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بلا هوادة في أسرع وقت ممكن - مع تقديم الدول لتقارير مرحلية للتأكد من تحقيق ذلك.

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى إن الشروط التي أرفقها الاتحاد الأوروبي لن تقبلها بعض الدول، دون تحديد أي منها.

وأضاف المسؤول “يبدو أن هناك اتفاقا واسعا على وجود صندوق أو تسهيل".

وكان تحالف الدول الجزرية الصغيرة ونادي مجموعة الـ 77 المؤلف من 134 دولة نامية، اللذان دفع كلاهما من أجل إنشاء صندوق جديد، يتشاوران بشأن استجابتهما.

وقال السفير الباكستاني في كوريا الجنوبية نبيل منير، إن اقتراح تيمرمان كان بمثابة “الأنباء الإيجابية” لكن ظلت هناك بعض الانقسامات.

واضاف “بالنسبة لنا، يعتمد نجاح COP27 على ما نحصل عليه من الخسائر والأضرار”

ويجب أن تتم الصفقات في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ بدعم من جميع الدول المشاركة البالغ عددها حوالي 200 دولة.

ويتعارض عرض الاتحاد الأوروبي مع اقتراح من الدول النامية والصين الذي يقضي بأن جميع الدول النامية يجب أن يكون لها حق الوصول إلى الصندوق.

واستخدم هذا الاقتراح تعريفًا للأمم المتحدة كان من شأنه أن يسمح للصين بتلقي الأموال وليس المساهمة فيها.

ونشرت وكالة المناخ التابعة للأمم المتحدة مسودة اقتراح بشأن صفقة خسائر وأضرار في وقت متأخر يوم الخميس.

وأثناء نشره قبل أن يقدم الاتحاد الأوروبي اقتراحه، حدد النص ثلاثة خيارات لصفقة محتملة، الأول يقترح إنشاء صندوق جديد للبلدان المعرضة للتأثر بالمناخ.

ويتمثل الثاني في تأجيل اتخاذ القرار بشأن الصندوق حتى قمة COP28 في العام المقبل.

أما الدعوة الثالثة لاتخاذ قرار بشأن ترتيبات التمويل في COP 28 ، مع عدم ذكر صندوق جديد.

وقال هنري كوكوفو، المبعوث الخاص الذي يمثل منتدى هشاشة المناخ في 58 دولة، إن المجموعة تدعم الخيار الأول لإنشاء صندوق - والذي يبدو أنه يتماشى بشكل وثيق مع ما اقترحه الاتحاد الأوروبي - لكنه أراد التزامًا راسخًا بأن تضيف الدول الأموال. إليها.

وقال كوكوفو "بدون التزام فعلي بالتمويل، قد ينتهي بنا الحال بحساب مصرفي فارغ".