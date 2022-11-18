لقاح جديد يطيل أعمار المصابين بسرطان الدماغ

خلصت تجربة سريرية عالمية إلى أن أول لقاح في العالم لعلاج أورام الدماغ السرطانية المميتة يمكن أن يمنح المرضى سنوات من العمر الإضافي.





وقال طبيب كبير في هئية الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، كان أحد العلماء الرئيسيين في التجربة، إن الأدلة أظهرت أن «DCVax» قد أدى إلى تعزيز البقاء على قيد الحياة بطريقة «مذهلة» للمرضى، وفقاً لصحيفة «الجارديان».



يمكن لهذا الاختراق أن يفيد 2500 شخص سنوياً في المملكة المتحدة تم تشخيص إصابتهم بالورم الأرومي الدبقي، وهو الشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الدماغ، وأكثره عدوانية. يعيش الأشخاص المصابون بالمرض في المتوسط من 12 إلى 18 شهراً فقط بعد التشخيص، والبعض الآخر يعيش أقل من ذلك.



عاش مريض واحد في الدراسة العالمية متعددة المراكز المكونة من 331 شخصاً لأكثر من ثماني سنوات بعد تلقيه DCVax. ففي بريطانيا، لا يزال نايجل فرينش البالغ من العمر 53 عاماً على قيد الحياة بعد سبع سنوات من تلقي اللقاح.



وقال البروفسور كيومارس أشكان، جراح الأعصاب في مستشفى كينغز كوليدج في لندن: «النتائج الإجمالية مذهلة... النتائج النهائية لهذه المرحلة الثالثة من التجربة تقدم أملاً جديداً للمرضى الذين يعانون من الورم الأرومي الدبقي». وأضاف أن اللقاح «ثبت أنه يطيل العمر، خصوصاً في المرضى الذين يُنظر إليهم تقليدياً على أنهم يعانون من ضعف التشخيص»، مثل كبار السن والأشخاص الذين لم تكن الجراحة خياراً لهم.



وإذا صدرت موافقة الجهات التنظيمية، سيكون «DCVax» أول علاج جديد منذ 17 عاماً لمرضى الورم الأرومي الدبقي المشخصين حديثاً، والأول منذ 27 عاماً للأشخاص الذين لديهم إصابة متكررة به.

احثون أن المرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً، والذين تلقوا اللقاح، نجوا لمدة 19.3 شهر في المتوسط، مقارنة بـ16.5 شهر لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.



وعاش المشاركون المصابون بالورم الأرومي الدبقي المتكرر، الذين تلقوا DCVax في المتوسط لمدة 13.2 شهر بعد تلقيه، مقارنة بـ7.8 شهر فقط لأولئك الذين لم يتلقوه.



بشكل عام، عاش 13 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا العلاج لمدة خمس سنوات على الأقل بعد التشخيص، بينما عاش 5.7 في المائة فقط من أولئك في المجموعة الضابطة، وفقاً لنتائج التجربة.



واللقاح هو شكل من أشكال العلاج المناعي، كونه يبرمج جهاز المناعة في الجسم لتعقب الورم ومهاجمته، ويعتبر أول لقاح تم تطويره لمعالجة أورام الدماغ