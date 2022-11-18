عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقاح جديد يطيل أعمار المصابين بسرطان الدماغ

المرض
المرض

خلصت تجربة سريرية عالمية إلى أن أول لقاح في العالم لعلاج أورام الدماغ السرطانية المميتة يمكن أن يمنح المرضى سنوات من العمر الإضافي.
 

txt

دعموني في مستشفى بهية | متعافية من السرطان تروي قصتها مع المرض

txt

طرق حديثة في علاج السرطان تحقق لمصر الريادة وتخلق سوق عمل جديدة


وقال طبيب كبير في هئية الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، كان أحد العلماء الرئيسيين في التجربة، إن الأدلة أظهرت أن «DCVax» قد أدى إلى تعزيز البقاء على قيد الحياة بطريقة «مذهلة» للمرضى، وفقاً لصحيفة «الجارديان».

يمكن لهذا الاختراق أن يفيد 2500 شخص سنوياً في المملكة المتحدة تم تشخيص إصابتهم بالورم الأرومي الدبقي، وهو الشكل الأكثر شيوعاً لسرطان الدماغ، وأكثره عدوانية. يعيش الأشخاص المصابون بالمرض في المتوسط من 12 إلى 18 شهراً فقط بعد التشخيص، والبعض الآخر يعيش أقل من ذلك.

عاش مريض واحد في الدراسة العالمية متعددة المراكز المكونة من 331 شخصاً لأكثر من ثماني سنوات بعد تلقيه DCVax. ففي بريطانيا، لا يزال نايجل فرينش البالغ من العمر 53 عاماً على قيد الحياة بعد سبع سنوات من تلقي اللقاح.

وقال البروفسور كيومارس أشكان، جراح الأعصاب في مستشفى كينغز كوليدج في لندن: «النتائج الإجمالية مذهلة... النتائج النهائية لهذه المرحلة الثالثة من التجربة تقدم أملاً جديداً للمرضى الذين يعانون من الورم الأرومي الدبقي». وأضاف أن اللقاح «ثبت أنه يطيل العمر، خصوصاً في المرضى الذين يُنظر إليهم تقليدياً على أنهم يعانون من ضعف التشخيص»، مثل كبار السن والأشخاص الذين لم تكن الجراحة خياراً لهم.

وإذا صدرت موافقة الجهات التنظيمية، سيكون «DCVax» أول علاج جديد منذ 17 عاماً لمرضى الورم الأرومي الدبقي المشخصين حديثاً، والأول منذ 27 عاماً للأشخاص الذين لديهم إصابة متكررة به.
احثون أن المرضى الذين تم تشخيصهم حديثاً، والذين تلقوا اللقاح، نجوا لمدة 19.3 شهر في المتوسط، مقارنة بـ16.5 شهر لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.

وعاش المشاركون المصابون بالورم الأرومي الدبقي المتكرر، الذين تلقوا DCVax في المتوسط لمدة 13.2 شهر بعد تلقيه، مقارنة بـ7.8 شهر فقط لأولئك الذين لم يتلقوه.

بشكل عام، عاش 13 في المائة من الأشخاص الذين تلقوا العلاج لمدة خمس سنوات على الأقل بعد التشخيص، بينما عاش 5.7 في المائة فقط من أولئك في المجموعة الضابطة، وفقاً لنتائج التجربة.

واللقاح هو شكل من أشكال العلاج المناعي، كونه يبرمج جهاز المناعة في الجسم لتعقب الورم ومهاجمته، ويعتبر أول لقاح تم تطويره لمعالجة أورام الدماغ

العالم اورام الدماغ المرضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

لو سنِك عدى الـ 40 .. ملكيش جواز إلا بالشرط دا

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

كأس العالم 2022.. بيان مهم لـ قنوات beIN Sports قبل انطلاق المونديال

موضوعات متعلقة

جيمس ويب يفاجئ العالم: المجرات تكونت في وقت مبكر عما توقعنا

أغرب من الخيال.. أول منتج لحوم مزروعة في العالم

ارشادات جديدة للوقاية من أمراض القلب

تحذير بانتشار فيروسات الخفافيش لهذا السبب

صورة عجيبة..صور لسحابة غبار ضخمة على شكل ساعة رملية حول نجم

علماء يحذرون من انفجار بركان كبير في المحيط الهادي

حرامي جريء.. سرقة إناء عتيق من ليدز خلال عرضه أمام الجمهور

الأغلى على الإطلاق.. تعرف على سعر بيع صندل ستيف جوبز

ترشيحاتنا

أرخص وأفضل أجهزة لاب توب لينوفو في البلاك فرايدي

بـ 245 ألف جنيه .. أرخص سيارة أوتوماتيك 2023 في مصر

أفارقة المونديال (5).. ألاسان ندور: لو كان صلاح سنغاليا لفزنا بكأس العالم

قابلها في الاستوديو.. ابنة هند رستم تكشف كواليس لقاء والديها قبل الزواج

قمة المناخ .. مقترح جديد من أمريكا وبريطانيا بشأن تمويل الخسائر والأضرار

بلينكين يغادر إلى قطر لتشجيع المنتخب الأمريكي ضد ويلز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمِ نفسك من الأمراض.. إليك أفضل الأغذية لتقوية المناعة

يحمي من سرطان الثدي.. البيض البلدي أفضل من الأحمر والأبيض|لهذه الأسباب

فستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل العلاقة الزوجية .. 8 نتائج مذهلة بـ شريحة أناناس واحدة

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ