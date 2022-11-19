نشرة المرأة والصحة|سر ارتفاع فاتورة عشاء لـ4 ملايين.. هذا النوع من البيض يحمى من سرطان الثدي

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..



طرق علاج السعال المزمن .. إليك أهم الأدوية

السعال المزمن هو أحد الأمراض الشائعة خاصة بين كبار السن والمدخنين وأصحاب أمراض الجهاز التنفسي ويسبب الكثير من المتاعب والإحراج .



ماذا يحدث لجسمك عند استخدام الحجامة؟ النتيجة ستدهشك

تعد الحجامة أحد أشكال الطب الصيني القديم والشرق الأوسطي و المصريون القدامى وكذلك استخدمها الطبيب اليوناني أبقراط عام 400 قبل الميلاد لعلاج الأمراض المختلفة.



يحمي من سرطان الثدي.. البيض البلدي أفضل من الأحمر والأبيض|لهذه الأسباب



قالت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن فوائد البيض البلدى تختلف بشكل واضح عن البيض الاحمر والابيض.



احمِ نفسك من الأمراض.. إليك أفضل الأغذية لتقوية المناعة

تلعب تقوية المناعة دور أساسي فى الحماية من الأمراض خاصة فى ظل انتشار عدد كبير من الأمراض والفيروسات فى العصر الحديث.

وإليكم أهم 5 أطعمة تساعد فى تقوية المناعة وفقا لما ورد فى موقع “riversidemedicalclinic”



سبب صادم | سر سعر فاتورة العشاء الخليجية الـ 4 ملايين جنيه



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورة فاتورة العشاء التى تصل تكلفتها 615 ألف درهم وهو ما يتجاوز 4 مليون مصرى .. فما السر فى ارتفاع السعر