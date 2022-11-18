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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمِ نفسك من الأمراض.. إليك أفضل الأغذية لتقوية المناعة

المناعة
المناعة

تعد تقوية المناعة الوسيلة الأساسية للوقاية من الأمراض خاصة فى ظل انتشار عدد كبير من الأمراض والفيروسات فى العصر الحديث.

ونقدم لكم أهم 5 أطعمة تساعد فى تقوية المناعة والوقاية من الامراض وفقا لما جاء فى موقع “riversidemedicalclinic”

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 فواكه حمضيات

البرتقال والحمضيات الأخرى مثل الجريب فروت واليوسفي والليمون مليئة بفيتامين سي، فهي تزيد من إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعدك على محاربة الفيروسات وتقوية المناعة. 

السبانخ والبروكلي

يحتوي السبانخ والبروكلي على فيتامينات A و C و E ولكنهما يزودان الجسم أيضًا بمضادات الأكسدة اللازمة ويحتفظ السبانخ بمغذياته بشكل أفضل عند طهيه قليلًا مما يجعله قادرا على تقوية المناعة. 

السبانخ
السبانخ

بذور عباد الشمس

في حين أن بذور عباد الشمس صغيرة ، إلا أنها تحتوي على كمية كبيرة وبكميات وفيرة من الفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين ب 6 وفيتامين E ومضادات الأكسدة.

اللب
اللب

 الشاي الأخضر

الشاي الأخضر من المشروبات التى تحتوى على عدة مكونات مفيدة لعلاج عدد كبير من الأمراض والحماية منها وله تأثير قوى فى زيادة المناعة بشرط عدم الإفراط. 

الزبادي

الزبادي من أكثر الأطعمة المفيدة لتقوية المناعة خاصة أنه ينشط البكتيريا المفيدة فى المعدة مما يحسن صحة الجسم بالكامل ويزيد من قدرته على مكافحة الأمراض المختلفة. 

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