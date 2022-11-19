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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة في سيناء تنفذ المبادرة الوطنية "دوى" لتمكين البنات

مبادرة دوي لتمكين
مبادرة دوي لتمكين الفتيات في سيناء

تنقذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء،  المبادرة الوطنية "دوى" لتمكين البنات ضمن المشروع القومى لتمكين الأسرة المصرية، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.
وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء إن المبادرة تهدف لدمج أنشطة الرياضة من أجل التنمية مع أنشطة دوى لصقل مهارات الميسرات .

 

ينفذ على 3 مراحل

 

وقال ان برنامج المبادرة  ينفذ على 3 مراحل: التعبير وتكمن في قدرة الفتاة عن التعبير عن ذاتها واحتياجاتها الخاصة عن طريق دوائر الحكى التي تبرز أهمية الحكاية في التأثير على الفتيات وذويهم، الخدمات :

وتضم الخدمات الرسمي منها والغير رسمي التي تقدمها الدولة للفتيات عن طريق التصدى لظاهرة الزواج المبكر والختان للاناث وزواج القاصرات والأطفال ورقم الخط الساخن ١٦٠٠٠ لنجدة الطفل لتقديم المساعدات الطبية والخدمية .

بينما المهارات: عبارة عن تنمية المهارات الحياتية واكتساب مهارات الفن الابداعى ومهارات النقد السليمة لمساعدتهم على التفاعل مع الآخرين بشكل ايجابى .

كما تضم مبادرة دوى: دوائر الحكى، حوار أجيال، التحول الرقمى، المسرح التفاعلى، ونوادر مشاهدة.. حيث يستهدف البرنامج تدريب من 8 - 10 فتيات بكل مجموعة تضم 10 أندية ومراكز شباب على مستوى المحافظة اللاتى تتراوح أعمارهن بين 10 - 18 سنة 
 

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سيناء المبادرة الوطنية دوي البنات

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