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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عناية رئيس شيفت شخص واحد يفسد كل المناخ.. رسالة غامضة من شوبير

شوبير
شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، اليوم السبت، رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر".

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” ‏لا حول ولا قوة الا بالله بعد كل هذا النجاح شخص واحد يفسد كل المناخ .. حرام كفايه بجد".

وفي سياق أخر، أعرب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سعادته بفوز منتخب مصر أمام بلجيكا في المباراة الودية التي انتهت منذ قليل في الكويت.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" بداية العودة إلى الطريق الصحيح إن شاء الله بعد الفوز علي بلجيكا، في إنتظار مباريات أكبر ومستوى أفضل فيما هو قادم.. برافو منتخب مصر".

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