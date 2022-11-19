ضبط صاحب محل في عابدين لإتجاره بالنقد الأجنبى

ألقي رجال الأمن القبض علي صاحب محل بعابدين لإتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل هواتف محمولة – له معلومات جنائية – كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون أمكن ضبطه حال تواجده أمام المحل عمله وبحوزته عملات "أجنبية – محلية" .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.