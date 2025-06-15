توقيع الكشف على 1697 مواطنا ضمن قافلة طبية مجانية بمركز سيدي سالم بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم الأحد، قافلة طبية مجانية بقرية كوم الدهب بمركز سيدي سالم، وذلك تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وإشراف محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، استفاد منها 1697 مواطنا.



وقال وكيل الوزارة الدكتور محمد أبو السعد - في بيان للمديرية، اليوم /الأحد/ - "إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية تخصصية، وتشمل 10 تخصصات طبية، تشمل: (الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، العظام، الأنف والأذن، الأسنان، والرمد)، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة".



وأوضح أنه استفاد من القافلة 1697 مواطنا ضمن خدمات العيادات التخصصية، بالإضافة إلى إجراء 289 تحليلا طبيا بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، وإجراء 72 أشعة تشخيصية، إلى جانب ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 936 مواطنا خلال 12 ندوة على مدار يومين.



وأضاف أنه في إطار استدامة مبادرة "100 يوم صحة" و"أفحص وأطمن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، تم توقيع 180 فحصا طبيا لعدد 90 مواطنا ضمن القافلة، كما تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لأربعة مرضى، وتحويل 18 مريضا إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة وصرف الدواء، منوها بأن جميع الخدمات بالقافلة تقدم بالمجان.