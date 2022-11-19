أوبك: إفريقيا ستضيف إلى معروض النفط في السوق العالمية 2ر1 مليون برميل يوميا

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن بلدان القارة الإفريقية، على مسار إضافة 2ر1 مليون برميل يوميا من النفط إلى حجم المعروض في أسواق الطاقة العالمية، وذلك في منظور متوسط يترواح بين خمسة إلى عشرة أعوام.

وأشار تقرير صادر عن (أوبك) اليوم /السبت/، إلى أن نيجيريا سيكون لها الإسهام الأكبر في تحقيق تلك الطفرة التصديرية للنفط الإفريقي في المرحلة القادمة بفضل الاستثمار في المشروعات الجديدة لتكرير النفط في منطقة "ليكى" بجنوب نيجيريا وفي مقدمتها مصفاة "دانجتى" العملاقة التي ستبدأ العمل قبل نهاية العام القادم ويصل حجم إنتاجها إلى 650 ألف برميل يوميا.

وأضاف التقرير أن الجزائر ستضيف إلى السوق العالمي 110 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقول حاسى مسعود، وهو نفس المعدل الذي ستزيد به الكونغو انتاجها النفطي (110 ألف برميل يوميا)، وكذلك أنجولا التي تبنى حاليا محطة تكرير بقدرة 100 ألف برميل يوميا في منطقة سويو ستدخل الإنتاج الفعلي بحلول مطلع العام 2024.

وأشار إلى مشروع برامس للنفط في غينيا، الذي سينتج 10 آلاف برميل يوميا من الزيت الخام بحلول العام 2025.