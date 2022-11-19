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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الجلخ .. سمكة منتشرة تسبب الوفاة | اِعرف شكلها واحذرها .. صور

سمكة الجلخ
سمكة الجلخ

معروف عن الأسماك فائدتها العالية لجسم الإنسان، إلى جانب طعمها المحبب لدى الكثيرين، وطرق طهيها المميزة، إلا أنه ورغم فائدتها العالية هناك بعض الأنواع السامة التي يُسبب تناولها حالة تسمم تقضي على حياة الإنسان.

تنتشر سمكة الجلخ في مياه البحر كثيرًا في فصل الشتاء قرب الشواطئ، وتكثر في البحر الاحمر وجزء من غرب البحر الأبيض المتوسط، إلا أنها غير موجودة بكثرة في أسواق السمك بالإسكندرية، إلا ان هناك ضرورة للتحذير منها… 

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الجلخ.. سمكة منتشرة قاتلة 

تعتبر سمكة الجلخ أحد الأسماك المنتشرة بكثرة، إلا انه ومع انتشارها، هي شديدة السمية تُسبب وفاة الإنسان عند تناولها، ما استدعى تحذير الدكتورة مها غانم، استاذ ورئيس قسم السموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، من تناول تلك السمكة.

أوضحت الدكتورة مها غانم، من تناول سمكة الجلخ المعروفة باسم سمكة «العي»، منوهه عن انها شديدة السمية وتحتوي أشواكها على سموم ذات أنشطة تحلليه وانحلال لكرات الدم الحمراء.

مركز السموم في سمكة الجلخ 

ترتكز السموم في سمكة الجلخ في أشواكها، فـ وفقا للدكتورة مها غانم، فإن أشواك تلك السمكة تحتوي على سموم عديدة ذات أنشطة تحللية وتسبب انحلال لكرات الدم الحمراء.

اعراض التسمم الناتج عن تناول سمكة الجلخ

يُسبب تناول سمكة الجلخ المعروفة باسم «العي»، التورم والآلام واحمرار الجلد مع ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب والقيء والقشعريرة والضعف، فضلاً عن الاصابة بارتفاع ضغط الدم والجروح الجلدية، ما قد يُسبب حالات وفاة للأشخاص.

كيفية علاج تأثير سمكة الجلخ السامة 

عند تناول سمكة الجلخ وظهور الأعراض، لابد على الفور من تطهير الجروح وإضافة كمادات من الماء الساخن، مع أخذ جرعة وقائية من التيتانوس، وتناول المسكنات.

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