إيه رأيكم في فستاني.. راند البحيرى تشارك جمهورها بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة راند البحيرى ، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفديوهات «إنستجرام».

وعلقت راندا البحيرى «إيه رأيكم في فستاني».

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل، وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد.