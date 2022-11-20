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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوباء يستعر.. الصين تعلن أول حالة وفاة بكورونا منذ 6 اشهر

الصين كورونا
الصين كورونا

أعلنت الصين اليوم، الأحد، عن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لأول مرة منذ نحو 6 أشهر، حيث تكافح تفشي الوباء المتزايد على الرغم من الإجراءات الصارمة للقضاء على العدوى.

وذكرت صحيفة “بكين ديلي” الرسمية، أن رجلاً يبلغ من العمر 87 عامًا توفي في بكين يوم السبت بعد أن تدهورت حالته.

وأوضحت أن أعراض كوفيد-19 ظهرت عليه لأول مرة في 11 نوفمبر وتأكدت إصابته بعد يومين من التعب، وفقًا للتقرير. 

وكانت هذه أول حالة وفاة موثقة من كورونا منذ 26 مايو، عندما أبلغ المسؤولون في شنجهاي عن وفاة واحدة.

من جانبها، قالت لجنة الصحة الوطنية إنها سجلت أكثر من 24 ألف إصابة في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة أن الصين سجلت 24435 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 19 نوفمبر، منها 2267 إصابة مصحوبة بأعراض و22168 بدون أعراض.

النظام الصحي ليس مستعدا

من جانبها، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الأطقم الطبية في الصين حذرت السلطات من أن نظام الرعاية الصحي للبلاد "ليس مستعدا" للتعامل مع أي تفشي ضخم لكوفيد-19 حال الخروج الحتمي من قواعد مكافحة الوباء.

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