حريق هائل يلتهم محطة الكهرباء الرئيسية بشبرامنت.. وانقطاع التيار| صور

انقطع التيار الكهربائي في مدينة أبو النمرس عن جميع المنازل والأماكن الخدمية عقب التهام حريق لمحطة الكهرباء الرئيسية بمدينة شبرامنت.

ونجحت قوات الدفاع المدني في إخماد الحريق، وتولى مسئولو شركة الكهرباء إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة التيار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل محطة الكهرباء الرئيسية بشبرامنت في أبو النمرس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بمحطة كهرباء رئيسية تابع لشركة كهرباء تحمل 4 محولات بقدر 300 كيلو للمحول.

وتم فرض كردون أمني حول محل البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وإتمام عملية التبريد، وتحرير محضر بالواقعة.