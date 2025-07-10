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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

17 شهيدًا في مجزرة إسرائيلية بدير البلح والوضع الصحي في غزة كارثي|تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن استشهاد 17 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم سبعة أطفال، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، حيث استهدفت غارة جوية نقطة طبية كانت تُستخدم كموقع لتوزيع المساعدات الغذائية.

وأكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، كانوا يتجمعون في الموقع للحصول على الطعام، قبل أن تطالهم صواريخ الاحتلال دون سابق إنذار.

مستشفى شهداء الأقصى يواجه خطر الإغلاق

وأشار الدقران إلى أن عشرات الجرحى نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، وهو المستشفى المركزي الوحيد في المحافظة الوسطى، والذي يعاني من ظروف تشغيلية بالغة الصعوبة. وقال إن المستشفى على وشك التوقف الكامل خلال ساعات بسبب نفاد الوقود وشح الأدوية، وسط انقطاع جزئي للكهرباء.

وأضاف أنه تم إغلاق بعض الأقسام الطبية غير الحيوية لتوفير الطاقة لأقسام العناية المركزة، القلب، والحضّانات، مؤكدًا أن القطاع الصحي في غزة ينهار بشكل متسارع مع استمرار الهجمات الإسرائيلية وتضييق الحصار على المستشفيات.

تحذير من كارثة إنسانية وبيئية

في ختام حديثه، وجه المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وكذلك الدول العربية والإسلامية، للتحرك العاجل من أجل إنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية في قطاع غزة.

وحذر الدقران من أن الوضع الصحي في غزة لم يعد يُحتمل، مشيرًا إلى أن استمرار الحصار، واستهداف البنية التحتية الطبية، ينذر بوقوع كارثة صحية وبيئية شاملة تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين.

 

 

وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي مخيم دير البلح

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