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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنزيما يغادر قطر ويعود إلى مدريد

كريم بنزيما
كريم بنزيما

غادر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قطر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متوجها إلى مدريد بعدما اضطر للتخلي عن المشاركة في كأس العالم 2022، إثر تعرضه لإصابة عضلية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

وغادر بنزيما تدريبات منتخب فرنسا مصابا، أمس السبت بعد أن شارك بها للمرة الأولى.

وشعر المهاجم الفرنسي الفائز مؤخرا بالكرة الذهبية بألم عضلي شديد في ساقه اليمنى، في منطقة مختلفة عن تلك التي كانت تزعجه في الأسابيع الأخيرة والتي تسببت في عدم مشاركته في التدريبات مع بقية لاعبي المنتخب قبل ذلك.

وذكر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان أن بنزيما "اضطر للتخلي عن المشاركة في المونديال"، مبرزا أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها أظهرت أنه يحتاج لفترة تعافي تستمر حتى 3 أسابيع.

وبعد إعلان عدم مشاركته في المونديال كتب بنزيما على حسابه بشبكة (إنستجرام): "لم أستسلم قط في حياتي ولكن علي أن أفكر هذه الليلة في الفريق كما فعلت دوما، والمنطق يقول إنه علي أن أترك مكاني لأحد يمكنه مساعدة فريقنا في تقديم مونديال كبير. أشكر الجميع على رسائل الدعم".

كريم بنزيما بنزيما قطر منتخب فرنسا المونديال كأس العالم 2022

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